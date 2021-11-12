ОНК: Сафронов попал в карцер в СИЗО за хранение лезвия

Иван Сафронов попал в карцер СИЗО после трех дисциплинарных взысканий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист и экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, получил три дисциплинарных взыскания во время нахождения в СИЗО. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), выговор заключенному сделали за хранение лезвия и попытку повесить антенну на стену камеры.

«У него уже было два выговора — за хранение запрещенных предметов (лезвия от бритвы) и за предыдущую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный, в соответствии с законом, может быть водворен в карцер», — цитирует «Интерфакс» секретаря московской ОНК Алексея Мельникова.

Сафронов уже провел трое суток в карцере. Его поместили туда после третьего взыскания — журналист вновь пытался повесить антенну на стену камеры. Мельников уточнил, что Сафронов может оказаться в карцере за любое новое нарушение.

Лезвие, по словам Сафронова, он получил от предыдущего сидельца, к которому он не имеет никакого отношения. В разговоре с членами ОНК журналист рассказал, что с антенной также удалось разобраться. Ее работу наладил его сосед по камере, «в рамках правил».

Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину журналист не признал. Сотрудничать со следствием он также отказался, передает RT. Сейчас Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Ранее ему вменили новый эпизод — якобы журналист передавал за рубеж информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сибири, передает «Национальная служба новостей». При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов остается его советником. Глава госкорпорации заявил, что не изменит своего решения, пока не будет приговора суда.