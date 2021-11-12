ОНК: Сафронов попал в карцер в СИЗО за хранение лезвия

Журналист и экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, получил три дисциплинарных взыскания во время нахождения в СИЗО. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), выговор заключенному сделали за хранение лезвия и попытку повесить антенну на стену камеры.
«У него уже было два выговора — за хранение запрещенных предметов (лезвия от бритвы) и за предыдущую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный, в соответствии с законом, может быть водворен в карцер», — цитирует «Интерфакс» секретаря московской ОНК Алексея Мельникова.
Сафронов уже провел трое суток в карцере. Его поместили туда после третьего взыскания — журналист вновь пытался повесить антенну на стену камеры. Мельников уточнил, что Сафронов может оказаться в карцере за любое новое нарушение.
Лезвие, по словам Сафронова, он получил от предыдущего сидельца, к которому он не имеет никакого отношения. В разговоре с членами ОНК журналист рассказал, что с антенной также удалось разобраться. Ее работу наладил его сосед по камере, «в рамках правил».
Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину журналист не признал. Сотрудничать со следствием он также отказался, передает RT. Сейчас Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Ранее ему вменили новый эпизод — якобы журналист передавал за рубеж информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сибири, передает «Национальная служба новостей». При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов остается его советником. Глава госкорпорации заявил, что не изменит своего решения, пока не будет приговора суда.
Подписывайтесь на URA.RU в