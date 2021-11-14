В ХМАО озвучили новые правила, по которым будут вводить локдаун

Власти ХМАО усилят ограничения в городах с дефицитом коек в ковидных госпиталях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Муниципалитетам ХМАО грозит усиление ковидных ограничений при заполнении коечного фонда более, чем на 80%. Об этом рассказал вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов.

«В коечном фонде, на котором предполагается оказывать медицинскую помощь, выделены пять разделов. При заполнении коечного фонда, развернутого на каждом из этапов, более чем на 80%, возглавляемая мной рабочая группа инициирует предложение по введению дополнительных противоэпидемических и ограничительных мероприятий», — сказал Кольцов.

По информации департамента здравоохранения ХМАО на данный момент на стационарном лечении находится 2 164 пациента. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию в регионе составляет 78%.

Ранее URA.RU писало, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в трех городах ХМАО развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. Тогда за неделю количество пациентов, которые нуждались в стационарном лечении, увеличилось на 50% за неделю.