14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В ХМАО озвучили новые правила, по которым будут вводить локдаун

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Власти ХМАО усилят ограничения в городах с дефицитом коек в ковидных госпиталях Фото:
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Коронавирус COVID-19

Муниципалитетам ХМАО грозит усиление ковидных ограничений при заполнении коечного фонда более, чем на 80%. Об этом рассказал вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов.

«В коечном фонде, на котором предполагается оказывать медицинскую помощь, выделены пять разделов. При заполнении коечного фонда, развернутого на каждом из этапов, более чем на 80%, возглавляемая мной рабочая группа инициирует предложение по введению дополнительных противоэпидемических и ограничительных мероприятий», — сказал Кольцов.

По информации департамента здравоохранения ХМАО на данный момент на стационарном лечении находится 2 164 пациента. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию в регионе составляет 78%.

Ранее URA.RU писало, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в трех городах ХМАО развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. Тогда за неделю количество пациентов, которые нуждались в стационарном лечении, увеличилось на 50% за неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
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