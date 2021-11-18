В Москве нашли замену убитому преемнику вора Деда Хасана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, пистолет, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Предсказывают, что вскоре между самими ворами и силовиками неминуемо возникнут конфликты Фото:

Ульфат Тагиев, более известный в криминальной среде как Руфо Гянджинский, искусственно стал лидером азербайджанских воров в Москве после отбытия наказания за убийство одного из учредителей «Люблинского рынка». Об этом рассказывают источники, близкие к столичным криминальным группировкам.

«Гянджинского в сентябре поместили в Вологодский центр временного содержания иностранцев как нежелательную для пребывания в России фигуру. Он оказался в Москве как ведущий азербайджанский законник», — цитирует информатора «ПраймКрайм».

Тагиев сменил «на посту» предполагаемого преемника криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) Альберта Гейдарова (Алика Рыжего), который 12 апреля 2021 года был убит выстрелом в голову в Москве. Тагиев, по сообщению источников, оказался между двух огней азербайджанских криминальных авторитетных семей Салифовых и «ровшановских». Предсказывают, что вскоре между самими ворами и силовиками неминуемо возникнут конфликты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве убили преемника Деда Хасана Альберта Гейдарова. Его застрелили в фитнес-клубе прямо на беговой дорожке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...