В Москве нашли замену убитому преемнику вора Деда Хасана

Предсказывают, что вскоре между самими ворами и силовиками неминуемо возникнут конфликты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ульфат Тагиев, более известный в криминальной среде как Руфо Гянджинский, искусственно стал лидером азербайджанских воров в Москве после отбытия наказания за убийство одного из учредителей «Люблинского рынка». Об этом рассказывают источники, близкие к столичным криминальным группировкам.

«Гянджинского в сентябре поместили в Вологодский центр временного содержания иностранцев как нежелательную для пребывания в России фигуру. Он оказался в Москве как ведущий азербайджанский законник», — цитирует информатора «ПраймКрайм».

Тагиев сменил «на посту» предполагаемого преемника криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) Альберта Гейдарова (Алика Рыжего), который 12 апреля 2021 года был убит выстрелом в голову в Москве. Тагиев, по сообщению источников, оказался между двух огней азербайджанских криминальных авторитетных семей Салифовых и «ровшановских». Предсказывают, что вскоре между самими ворами и силовиками неминуемо возникнут конфликты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве убили преемника Деда Хасана Альберта Гейдарова. Его застрелили в фитнес-клубе прямо на беговой дорожке.