В соцсетях посмеялись над признанием Рашкина в убийстве лося. «Лось первым открыл огонь»

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, рашкин валерий
Валерий Рашкин заявил, что перепутал лося с кабаном Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин записал специальной видеообращения, в котором признался в убийстве лося. В социальных сетях отреагировали на признание и сочли его смешным.

«На поляне я в биноклю увидел силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком. Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости я увидел силуэт парнокопытного, похожего на кабана», — сказал Рашкин.

Пользователи шутят о будущей революции
Кто-то считает, что лось первым начал стрелять
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Кто-то не понимает, как можно перепутать лося и кабана

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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