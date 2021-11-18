Валерий Рашкин заявил, что перепутал лося с кабаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин записал специальной видеообращения, в котором признался в убийстве лося. В социальных сетях отреагировали на признание и сочли его смешным.

«На поляне я в биноклю увидел силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком. Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости я увидел силуэт парнокопытного, похожего на кабана», — сказал Рашкин.

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