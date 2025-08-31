Китай и Армения договорились о стратегическом партнерстве

Председатель КНР сообщил, что поддерживает вступление Армении в ШОС
Китай и Армения объявили об установлении стратегического партнерства. Соответствующее заявление сделано в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в китайском городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС. Информацию об этом передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Установление отношений стратегического партнерства является важной вехой в истории двусторонних отношений», — сказано в материале. Он опубликован на сайте CCTV.

Си Цзиньпин отметил необходимость совместных и эффективных усилий обеих сторон по дальнейшему развитию инициативы «Один пояс, один путь». Он также указал на важность расширения сотрудничества в сферах образования, научно-технического обмена, культуры и туризма, чтобы приносить больше пользы гражданам двух государств. Китай выразил поддержку намерению Армении присоединиться к ШОС.

Пашинян в свою очередь отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай достиг значительных успехов в сфере развития. По его словам, Армения рассчитывает использовать китайский опыт для ускорения собственного экономического и социального прогресса. Премьер-министр также выразил уверенность, что установление стратегического партнерства позволит вывести отношения между Арменией и Китаем на новый, более высокий уровень.

ШОС стартует 31 августа в Тяньцзине. Саммит начнется с официальной церемонии встречи делегаций и концертной программы. Основные переговоры лидеров государств-участников запланированы на 1 сентября.

На месте в Тяньцзине работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство будет подробно освещать все значимые события саммита. Узнать обо всех новостях по теме можно в отдельном сюжете.

