Автоэксперт назвал нарушения, которые неминуемо приведут к ДТП

Нарушения ПДД во время проезда перекрестков, пешеходных переходов, а также превышение скорости и вождение в нетрезвом виде чаще всего заканчиваются авариями. Об этом сообщил автоэксперт Егор Васильев. При этом он подчеркнул, что любые нарушения правил дорожного движения приводят к проблемам.
«Есть моменты, несоблюдение которых с очень большой вероятностью заканчивается трагически. Речь идет о правилах проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, нахождении за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ», — приводит слова Егора Васильева «Прайм».
Автоэксперт отметил, что именно водители в состоянии алкогольного опьянения допускают «полный букет всевозможных правонарушений», которые приводят к трагедиям на дороге. Васильев напомнил, что в «измененном состоянии сознания» человек не может контролировать свое поведение и, следовательно, управлять автомобилем. Водители должны разумно вести себя на дороге и трезво и профессионально оценивать ситуации, отметил автоэксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил сотрудникам ГИБДД штрафовать за нарушение правил дорожного движения, которые были зафиксированы на фото или видео. Соответствующее поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля. Также с 2022 года регионам РФ передадут отдельные полномочия по рассмотрению дел о нарушениях ПДД. Поправки должны будут появиться в законодательстве к лету 2022 года.
Подписывайтесь на URA.RU в