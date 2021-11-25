ВОЗ считает, что Россия прошла пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, считает директор ВОЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что в стране наблюдается снижение численности заболевших COVID третью неделю подряд.

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В восточной части Белоруссия, Россия, Болгария. В этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения», — сказал Клюге в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что непривитые люди являются основными распространителями коронавируса в обществе. Также представитель ВОЗ подчеркнул важность профилактики инфекции: в частности, по его словам, свою эффективность уже доказало ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривание помещений, отмечает «Национальная служба новостей».