ВОЗ считает, что Россия прошла пик коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, рука, медицинская маска
Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, считает директор ВОЗ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что в стране наблюдается снижение численности заболевших COVID третью неделю подряд.

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В восточной части Белоруссия, Россия, Болгария. В этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения», — сказал Клюге в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что непривитые люди являются основными распространителями коронавируса в обществе. Также представитель ВОЗ подчеркнул важность профилактики инфекции: в частности, по его словам, свою эффективность уже доказало ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривание помещений, отмечает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...