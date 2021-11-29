29 ноября 2021

МВД: в Магнитогорске продавали справки об отсутствии COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
В отношении медиков возбудили уголовное дело Фото:
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Коронавирус COVID-19

Медсестра из Магнитогорска подозревается в продаже 10 поддельных справок об отсутствии COVID-19. О этом URA.RU заявили в пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД выявили факты предоставления фиктивных справок об отсутствии заболевания COVID-19. За денежное вознаграждение 10 граждан приобрели у 36-летней жительницы Магнитогорска, являющейся работником медицинского учреждения, справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие COVID-19 без фактической сдачи необходимых анализов», — уточнили в полицейском главке.

За свои услуги женщина получила 35 тысяч рублей. Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция выясняет, кому были проданы справки об отсутствии COVID-19.Ранее стало известно, что расследованием дела в отношении медсестры занимается ГУ МВД при оперативном сопровождении УФСБ по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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