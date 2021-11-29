В Магнитогорске медсестру подозревают в торговле QR-кодами

Под подозрение попала медсестра местной горбольницы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области выявили продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Магнитогорске, с выдачей QR-кодов. Ими торговала медсестра одного из лечебных учреждений. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Расследованием дела занимается ГУ МВД при оперативном сопровождении УФСБ. Под подозрение попала медсестра горбольницы № 1 в Магнитогорске. Женщина вносила в отчеты о вакцинации фиктивные данные граждан, которые не желали делать прививку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Подозреваемой медсестре грозит обвинение в подделке документов (статья 327 УК РФ). В пресс-службе ГУ МВД пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее ФСБ нашла сотни поддельных QR-кодов в Златоусте. Фигурантами дела стали два сотрудника МЧС, позже уволенных со службы, и медсестра поликлиники. Поддельные сертификаты о вакцинации получили около 300 человек, а стоимость незаконных услуг составляла от 1,5 до 6 тысяч рублей.