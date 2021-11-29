Для жителей ХМАО расширят льготы при проверке на коронавирус

В ХМАО расширят список жителей, которые могут сдать ПЦР бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила расширить перечень жителей, которые смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование. Глава региона предложила дополнить список контактными лицами и жителями в эпидемических очагах. Об этом Комарова заявила во время оперативного штаба Югры.

«Поручаю департаменту здравоохранения рассмотреть необходимость дополнения перечня случаев, при которых проведение исследований на наличие коронавируса методом ПЦР осуществляется за счет бюджета ХМАО. Включая проведение указанных обследований в эпидемических очагах, бытовых или семейных, а также контактировавших с больными», — сказала Комарова.

На данный момент, согласно законодательству, бесплатно пройти ПЦР-тест могут жители с признаками острого простудного заболевания и симптомами коронавируса. В тех случаях, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел для оценки эффективности лечения, а также при положительном ПЦР-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на врачей, которые отказываются проводить бесплатные ПЦР-тесты. Тогда, по словам жительницы, медики отказывались проводить тест у контактных членов семьи, ссылаясь на изменениях в правилах ПЦР-тестирования.