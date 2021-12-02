В Челябинской области ждут полпреда Якушева

02 декабря 2021 в 15:13 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев посетит один из крупнейших заводов Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетит Челябинскую область с рабочим визитом. Его ждут в регионе вечером 2 декабря, сообщил URA.RU источник в аппарате главного федерального инспектора по Челябинской области. «В Челябинскую область прибывает курирующий округ вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Предполагается, что Якушев будет сопровождать его в поездке на автомобильный завод „УРАЛ“ в Миассе, а также примет участие в нескольких иных мероприятиях. Срок самоизоляции полпреда истек, его полноценную работу более ничего не ограничивает», — рассказал инсайдер. «Самоизоляция Владимира Якушева завершилась 29 ноября. На 3 декабря у него запланирован визит в Миасс, где пройдет отраслевое совещание по вопросам социально-экономического развития и церемония вручения государственных наград работникам автозавода. Кроме того, запланировано трехстороннее совещание с губернатором Алексеем Текслером и вице-премьером Юрием Борисовым», — пояснили URA.RU в пресс-службе полпредства. Президент РФ Владимир Путин объявил реформу правительства 30 июня. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. В частности, Борисову поручили Уральский федеральный округ. В октябре он уже приезжал в ХМАО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетит Челябинскую область с рабочим визитом. Его ждут в регионе вечером 2 декабря, сообщил URA.RU источник в аппарате главного федерального инспектора по Челябинской области. «В Челябинскую область прибывает курирующий округ вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Предполагается, что Якушев будет сопровождать его в поездке на автомобильный завод „УРАЛ“ в Миассе, а также примет участие в нескольких иных мероприятиях. Срок самоизоляции полпреда истек, его полноценную работу более ничего не ограничивает», — рассказал инсайдер. «Самоизоляция Владимира Якушева завершилась 29 ноября. На 3 декабря у него запланирован визит в Миасс, где пройдет отраслевое совещание по вопросам социально-экономического развития и церемония вручения государственных наград работникам автозавода. Кроме того, запланировано трехстороннее совещание с губернатором Алексеем Текслером и вице-премьером Юрием Борисовым», — пояснили URA.RU в пресс-службе полпредства. Президент РФ Владимир Путин объявил реформу правительства 30 июня. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. В частности, Борисову поручили Уральский федеральный округ. В октябре он уже приезжал в ХМАО.