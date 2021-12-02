Депутат Госдумы нашел способ увеличить зарплату россиянам

02 декабря 2021 в 17:08 Размер текста - 17 +

На повышение зарплат можно выделить деньги со сверхприбыли от экспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Зарплаты российских граждан могут вырасти благодаря рекордной сверхприбыли от экспорта, которая должна пойти на повышение выплат. Так считает депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «О рекордных прибылях отчитываются экспортеры энергоносителей, удобрений, металлов и т. д. Но как только речь заходит о повышении зарплат, у бизнеса нет денег. Чтобы не терять прибыли, они подтягивают внутренние цены до мировых, а повышать зарплату до того же уровня не собираются», — сказал депутат. Миронов также заявил, что государство может использовать этот способ для борьбы с бедностью. «Рекордные сверхприбыли от экспорта дают правительству исторический шанс победить бедность работающих — надо просто поднять нижнюю планку. Экономически обоснованный уровень МРОТ 50-60 тысяч рублей», — сообщил глава СРЗП. Он считает, что виновата политика низкого уровня МРОТ, из-за которой компании с высокой прибылью могут платить низкие зарплаты работникам, ведь сельское хозяйство до сих пор считается в России низкооплачиваемой отраслью экономики. К 28 ноября Россия экспортировала на 31,2 млрд долларов сельхозпродукции. В 2020 году экспорт составил 30,5 млрд долларов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зарплаты российских граждан могут вырасти благодаря рекордной сверхприбыли от экспорта, которая должна пойти на повышение выплат. Так считает депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «О рекордных прибылях отчитываются экспортеры энергоносителей, удобрений, металлов и т. д. Но как только речь заходит о повышении зарплат, у бизнеса нет денег. Чтобы не терять прибыли, они подтягивают внутренние цены до мировых, а повышать зарплату до того же уровня не собираются», — сказал депутат. Миронов также заявил, что государство может использовать этот способ для борьбы с бедностью. «Рекордные сверхприбыли от экспорта дают правительству исторический шанс победить бедность работающих — надо просто поднять нижнюю планку. Экономически обоснованный уровень МРОТ 50-60 тысяч рублей», — сообщил глава СРЗП. Он считает, что виновата политика низкого уровня МРОТ, из-за которой компании с высокой прибылью могут платить низкие зарплаты работникам, ведь сельское хозяйство до сих пор считается в России низкооплачиваемой отраслью экономики. К 28 ноября Россия экспортировала на 31,2 млрд долларов сельхозпродукции. В 2020 году экспорт составил 30,5 млрд долларов.