Депутат Госдумы нашел способ увеличить зарплату россиянам

Зарплаты российских граждан могут вырасти благодаря рекордной сверхприбыли от экспорта, которая должна пойти на повышение выплат. Так считает депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».
«О рекордных прибылях отчитываются экспортеры энергоносителей, удобрений, металлов и т. д. Но как только речь заходит о повышении зарплат, у бизнеса нет денег. Чтобы не терять прибыли, они подтягивают внутренние цены до мировых, а повышать зарплату до того же уровня не собираются», — сказал депутат.
Миронов также заявил, что государство может использовать этот способ для борьбы с бедностью. «Рекордные сверхприбыли от экспорта дают правительству исторический шанс победить бедность работающих — надо просто поднять нижнюю планку. Экономически обоснованный уровень МРОТ 50-60 тысяч рублей», — сообщил глава СРЗП.
Он считает, что виновата политика низкого уровня МРОТ, из-за которой компании с высокой прибылью могут платить низкие зарплаты работникам, ведь сельское хозяйство до сих пор считается в России низкооплачиваемой отраслью экономики. К 28 ноября Россия экспортировала на 31,2 млрд долларов сельхозпродукции. В 2020 году экспорт составил 30,5 млрд долларов.
Зарплаты российских граждан могут вырасти благодаря рекордной сверхприбыли от экспорта, которая должна пойти на повышение выплат. Так считает депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «О рекордных прибылях отчитываются экспортеры энергоносителей, удобрений, металлов и т. д. Но как только речь заходит о повышении зарплат, у бизнеса нет денег. Чтобы не терять прибыли, они подтягивают внутренние цены до мировых, а повышать зарплату до того же уровня не собираются», — сказал депутат. Миронов также заявил, что государство может использовать этот способ для борьбы с бедностью. «Рекордные сверхприбыли от экспорта дают правительству исторический шанс победить бедность работающих — надо просто поднять нижнюю планку. Экономически обоснованный уровень МРОТ 50-60 тысяч рублей», — сообщил глава СРЗП. Он считает, что виновата политика низкого уровня МРОТ, из-за которой компании с высокой прибылью могут платить низкие зарплаты работникам, ведь сельское хозяйство до сих пор считается в России низкооплачиваемой отраслью экономики. К 28 ноября Россия экспортировала на 31,2 млрд долларов сельхозпродукции. В 2020 году экспорт составил 30,5 млрд долларов.