В Кремле назвали возможный формат встречи Путина и Байдена

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Путин , портрет, путин владимир
Беседа может состояться в формате видеоконференцсвязи, Путину понравился такой формат Фото:

Президенту России Владимиру Путину понравился формат видеоконференцсвязи в переговорах с лидером США Джо Байденом. Новая беседа лидеров стран может состояться в таком же формате, так как он позволяет откровенно обсуждать все вопросы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В ходе встречи президенты договорились, что назначат своих представителей, которые начнут обсуждение стратегической безопасности на континенте, сообщил Песков на конференц-колле. После того, как состоятся контакты представителей, Путин и Байден пообщаются вновь, уточнил представитель Кремля. Он добавил, что формат беседы не важен, но ВКС позволяет откровенно обсуждать все вопросы. «Этот формат президенту Путину понравился», — заключил Песков.

Беседа Путина и Байдена в формате ВКС прошла 7 декабря. Видеовстреча лидеров России и США продлилась два часа. Они, в частности, обсудили «вторжение РФ» на Украину и НАТО.

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Президенту России Владимиру Путину понравился формат видеоконференцсвязи в переговорах с лидером США Джо Байденом. Новая беседа лидеров стран может состояться в таком же формате, так как он позволяет откровенно обсуждать все вопросы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В ходе встречи президенты договорились, что назначат своих представителей, которые начнут обсуждение стратегической безопасности на континенте, сообщил Песков на конференц-колле. После того, как состоятся контакты представителей, Путин и Байден пообщаются вновь, уточнил представитель Кремля. Он добавил, что формат беседы не важен, но ВКС позволяет откровенно обсуждать все вопросы. «Этот формат президенту Путину понравился», — заключил Песков. Беседа Путина и Байдена в формате ВКС прошла 7 декабря. Видеовстреча лидеров России и США продлилась два часа. Они, в частности, обсудили «вторжение РФ» на Украину и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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