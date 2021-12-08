В Кремле назвали возможный формат встречи Путина и Байдена

Беседа может состояться в формате видеоконференцсвязи, Путину понравился такой формат Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президенту России Владимиру Путину понравился формат видеоконференцсвязи в переговорах с лидером США Джо Байденом. Новая беседа лидеров стран может состояться в таком же формате, так как он позволяет откровенно обсуждать все вопросы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В ходе встречи президенты договорились, что назначат своих представителей, которые начнут обсуждение стратегической безопасности на континенте, сообщил Песков на конференц-колле. После того, как состоятся контакты представителей, Путин и Байден пообщаются вновь, уточнил представитель Кремля. Он добавил, что формат беседы не важен, но ВКС позволяет откровенно обсуждать все вопросы. «Этот формат президенту Путину понравился», — заключил Песков.

Беседа Путина и Байдена в формате ВКС прошла 7 декабря. Видеовстреча лидеров России и США продлилась два часа. Они, в частности, обсудили «вторжение РФ» на Украину и НАТО.