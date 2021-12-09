В Свердловской области ищут хранителя дорог

График работы вахтовый, 15/15 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловской области открыта вакансия хранителя дорог. Такое объявление размещено на сайте hh.ru.

«В группе компаний „Магистраль“ открыта вакансия хранителя дорог на севере Свердловской области (Нижняя Тура, Волчанск, Сосьва, Ивдель, Нижний Тагил)», — сообщается в тексте вакансии.

В обязанности входит патрулирование выделенного участка дороги, помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию. Кроме того, требуется оперативно сообщать о происшествиях диспетчеру, принимать участие в ликвидации последствий ДТП и вести отчетность.

Из требований — стаж работы от года, наличие водительских прав категорий В или С, умение работать на результат и планировать время. Заработная плата в объявлении не указывается, но придется работать по графику 15/15. Работодатель обещает предоставить связь, транспорт и проживание.

Фото: скрин с сайта hh.ru