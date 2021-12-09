09 декабря 2021

В ХМАО пенсионеры с QR-кодами получат льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО вакцинированные пенсионеры могут бесплатно пройти реабилитацию в санатории Фото:

Жители старше 65 лет могут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях после завершения вакцинации от коронавируса. Для этого пенсионерам нужно написать заявление и подтвердить вакцинацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития ХМАО.

«В целях мотивации граждан пожилого возраста и инвалидов к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, для них предусмотрена возможность прохождения 1 бесплатного курса социальной реабилитации. Срок составляет 21 день в условиях дневного пребывания в комплексных центрах социального обслуживания населения», — сказали в окружном департаменте. В пресс-службе уточнили, что QR-кода и документов для получения льготы достаточно, однако подтвердить вакцинацию можно и с помощью бумажного документа, заверенного врачом.

Для пенсионеров, прошедших вакцинацию в санаториях предусмотрены: лечебная физкультура, массаж, посещение сенсорной комнаты, фитотерапия и психологические занятия. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или городской центр соцобслуживания с заявлением и документом, подтверждающим завершение вакцинации. На данный момент бесплатный курс социальной реабилитации прошли 879 человек.

Ранее URA.RU писало, что пенсионеры ХМАО получат единовременную выплату в размере до двух тысяч рублей. Так две тысячи рублей получат малообеспеченные неработающие пенсионеры, а одну тысячу — иные неработающие пенсионеры. Соцподдержка приурочена ко Дню округа.

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Жители старше 65 лет могут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях после завершения вакцинации от коронавируса. Для этого пенсионерам нужно написать заявление и подтвердить вакцинацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития ХМАО. «В целях мотивации граждан пожилого возраста и инвалидов к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, для них предусмотрена возможность прохождения 1 бесплатного курса социальной реабилитации. Срок составляет 21 день в условиях дневного пребывания в комплексных центрах социального обслуживания населения», — сказали в окружном департаменте. В пресс-службе уточнили, что QR-кода и документов для получения льготы достаточно, однако подтвердить вакцинацию можно и с помощью бумажного документа, заверенного врачом. Для пенсионеров, прошедших вакцинацию в санаториях предусмотрены: лечебная физкультура, массаж, посещение сенсорной комнаты, фитотерапия и психологические занятия. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или городской центр соцобслуживания с заявлением и документом, подтверждающим завершение вакцинации. На данный момент бесплатный курс социальной реабилитации прошли 879 человек. Ранее URA.RU писало, что пенсионеры ХМАО получат единовременную выплату в размере до двух тысяч рублей. Так две тысячи рублей получат малообеспеченные неработающие пенсионеры, а одну тысячу — иные неработающие пенсионеры. Соцподдержка приурочена ко Дню округа.
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