МВД РФ вернет отмененный в 2021 году штраф для водителей

11 декабря 2021 в 07:26 Размер текста - 17 +

Автомобилистов будут штрафовать за превышение средней скорости между двумя камерами на участке дороги Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В России водителей, которые превышают среднюю скорость движения (было отменено в 2021 году), а также практикующим опасное вождение грозят штрафные санкции. Об этом свидетельствуют данные документа, который готовит Росстандарт и МВД, его хотят утвердить в 2022 году. «В перспективе в России вновь станут наказывать водителей, превышающих среднюю скорость движения (фиксируется между двумя камерами на участке дороги). Планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение», — говорится в тексте ГОСТ, который есть в распоряжении издания « Коммерсант ». Отмечается также, что камеры также будут фиксировать опасное вождение на дорогах, соответственно водителей ждут штрафы и за это. Однако для начала нужно определить рамки и стандарты опасного вождения. В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до одного года. Кроме того, для некоторых водителей ужесточат правила. Так, видео с гонками автомобилей на улицах, которые выкладывают в своих аккаунтах блогеры, будут считать доказательством их правонарушений. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России водителей, которые превышают среднюю скорость движения (было отменено в 2021 году), а также практикующим опасное вождение грозят штрафные санкции. Об этом свидетельствуют данные документа, который готовит Росстандарт и МВД, его хотят утвердить в 2022 году. «В перспективе в России вновь станут наказывать водителей, превышающих среднюю скорость движения (фиксируется между двумя камерами на участке дороги). Планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение», — говорится в тексте ГОСТ, который есть в распоряжении издания «Коммерсант». Отмечается также, что камеры также будут фиксировать опасное вождение на дорогах, соответственно водителей ждут штрафы и за это. Однако для начала нужно определить рамки и стандарты опасного вождения. В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до одного года. Кроме того, для некоторых водителей ужесточат правила. Так, видео с гонками автомобилей на улицах, которые выкладывают в своих аккаунтах блогеры, будут считать доказательством их правонарушений. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».