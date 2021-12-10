10 декабря 2021

МВД РФ вернет отмененный в 2021 году штраф для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Видеонаблюдение. Пермь, камеры наблюдения
Автомобилистов будут штрафовать за превышение средней скорости между двумя камерами на участке дороги Фото:

В России водителей, которые превышают среднюю скорость движения (было отменено в 2021 году), а также практикующим опасное вождение грозят штрафные санкции. Об этом свидетельствуют данные документа, который готовит Росстандарт и МВД, его хотят утвердить в 2022 году.

«В перспективе в России вновь станут наказывать водителей, превышающих среднюю скорость движения (фиксируется между двумя камерами на участке дороги). Планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение», — говорится в тексте ГОСТ, который есть в распоряжении издания «Коммерсант».

Отмечается также, что камеры также будут фиксировать опасное вождение на дорогах, соответственно водителей ждут штрафы и за это. Однако для начала нужно определить рамки и стандарты опасного вождения.

В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до одного года. Кроме того, для некоторых водителей ужесточат правила. Так, видео с гонками автомобилей на улицах, которые выкладывают в своих аккаунтах блогеры, будут считать доказательством их правонарушений.

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».

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В России водителей, которые превышают среднюю скорость движения (было отменено в 2021 году), а также практикующим опасное вождение грозят штрафные санкции. Об этом свидетельствуют данные документа, который готовит Росстандарт и МВД, его хотят утвердить в 2022 году. «В перспективе в России вновь станут наказывать водителей, превышающих среднюю скорость движения (фиксируется между двумя камерами на участке дороги). Планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение», — говорится в тексте ГОСТ, который есть в распоряжении издания «Коммерсант». Отмечается также, что камеры также будут фиксировать опасное вождение на дорогах, соответственно водителей ждут штрафы и за это. Однако для начала нужно определить рамки и стандарты опасного вождения. В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до одного года. Кроме того, для некоторых водителей ужесточат правила. Так, видео с гонками автомобилей на улицах, которые выкладывают в своих аккаунтах блогеры, будут считать доказательством их правонарушений. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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