Школьник из Челябинской области стал учеником года

13 декабря 2021 в 02:20 Размер текста - 17 +

Кирилл Вагапов из Троицка победил в конкурсе «Ученик года — 2021» Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 Троицка (Челябинская область) Кирилл Вагапов победил во всероссийском конкурсе «Ученик года — 2021». Итоги были подведены в воскресенье вечером. «Куда приводят мечты? Сюда. Видимо это была не мечта, а цель. Я рад, что все получилось. Невероятно, это не передать словами», — сказал Кирилл Вагапов во время награждения. Сразу после объявления результатов Кирилл Вагапов решил позвонить своей маме по громкой связи. Зал очень бурно аплодировал, когда Кирилл рассказал матери о своей победе. Были объявлены и победители в специальных номинациях. Так в номинации «Лучшая творческая личность года» победила Любовь Ермакова из Ханты-Мансийского автономного округа, а лидером года признали Александра Гилязова из Челябинской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 Троицка (Челябинская область) Кирилл Вагапов победил во всероссийском конкурсе «Ученик года — 2021». Итоги были подведены в воскресенье вечером. «Куда приводят мечты? Сюда. Видимо это была не мечта, а цель. Я рад, что все получилось. Невероятно, это не передать словами», — сказал Кирилл Вагапов во время награждения. Сразу после объявления результатов Кирилл Вагапов решил позвонить своей маме по громкой связи. Зал очень бурно аплодировал, когда Кирилл рассказал матери о своей победе. Были объявлены и победители в специальных номинациях. Так в номинации «Лучшая творческая личность года» победила Любовь Ермакова из Ханты-Мансийского автономного округа, а лидером года признали Александра Гилязова из Челябинской области.