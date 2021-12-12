12 декабря 2021

Школьник из Челябинской области стал учеником года

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Кирилл Вагапов из Троицка победил в конкурсе «Ученик года — 2021» Фото:

Ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 Троицка (Челябинская область) Кирилл Вагапов победил во всероссийском конкурсе «Ученик года — 2021». Итоги были подведены в воскресенье вечером.

«Куда приводят мечты? Сюда. Видимо это была не мечта, а цель. Я рад, что все получилось. Невероятно, это не передать словами», — сказал Кирилл Вагапов во время награждения.

Сразу после объявления результатов Кирилл Вагапов решил позвонить своей маме по громкой связи. Зал очень бурно аплодировал, когда Кирилл рассказал матери о своей победе.

Были объявлены и победители в специальных номинациях. Так в номинации «Лучшая творческая личность года» победила Любовь Ермакова из Ханты-Мансийского автономного округа, а лидером года признали Александра Гилязова из Челябинской области.

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Ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 Троицка (Челябинская область) Кирилл Вагапов победил во всероссийском конкурсе «Ученик года — 2021». Итоги были подведены в воскресенье вечером. «Куда приводят мечты? Сюда. Видимо это была не мечта, а цель. Я рад, что все получилось. Невероятно, это не передать словами», — сказал Кирилл Вагапов во время награждения. Сразу после объявления результатов Кирилл Вагапов решил позвонить своей маме по громкой связи. Зал очень бурно аплодировал, когда Кирилл рассказал матери о своей победе. Были объявлены и победители в специальных номинациях. Так в номинации «Лучшая творческая личность года» победила Любовь Ермакова из Ханты-Мансийского автономного округа, а лидером года признали Александра Гилязова из Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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