В Златоусте разыграют деньги среди будущих обладателей QR-кодов

Победителей определят с помощью генератора случайных цифр Фото: Александр Кадников © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Златоусте (Челябинская область) разыграют денежные призы среди жителей, которые получат сертификат о вакцинации от коронавируса в период с 13 по 29 декабря. Главный приз акции — 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Главный приз — 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены два приза по 20 тысяч рублей, пять призов по 5 тысяч рублей, пятнадцать призов по 1 тысяче рублей. Еще есть сорок призов по 500 рублей, а также иные призы и подарочные сертификаты различного номинала», — сообщили URA.RU в администрации Златоуста.

В мэрии добавили, что розыгрыш проведут 30 декабря в 10 часов. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел в эфире златоустовского телевидения.

Для вакцинированных жителей области действует система скидок при посещении учреждений культуры. До 31 декабря при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса жителям предоставляется скидка на билет в 50%.