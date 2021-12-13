13 декабря 2021

В Златоусте разыграют деньги среди будущих обладателей QR-кодов

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Победителей определят с помощью генератора случайных цифр Фото:
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В Златоусте (Челябинская область) разыграют денежные призы среди жителей, которые получат сертификат о вакцинации от коронавируса в период с 13 по 29 декабря. Главный приз акции — 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Главный приз — 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены два приза по 20 тысяч рублей, пять призов по 5 тысяч рублей, пятнадцать призов по 1 тысяче рублей. Еще есть сорок призов по 500 рублей, а также иные призы и подарочные сертификаты различного номинала», — сообщили URA.RU в администрации Златоуста.

В мэрии добавили, что розыгрыш проведут 30 декабря в 10 часов. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел в эфире златоустовского телевидения.

Для вакцинированных жителей области действует система скидок при посещении учреждений культуры. До 31 декабря при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса жителям предоставляется скидка на билет в 50%.

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В Златоусте (Челябинская область) разыграют денежные призы среди жителей, которые получат сертификат о вакцинации от коронавируса в период с 13 по 29 декабря. Главный приз акции — 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Главный приз — 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены два приза по 20 тысяч рублей, пять призов по 5 тысяч рублей, пятнадцать призов по 1 тысяче рублей. Еще есть сорок призов по 500 рублей, а также иные призы и подарочные сертификаты различного номинала», — сообщили URA.RU в администрации Златоуста. В мэрии добавили, что розыгрыш проведут 30 декабря в 10 часов. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел в эфире златоустовского телевидения. Для вакцинированных жителей области действует система скидок при посещении учреждений культуры. До 31 декабря при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса жителям предоставляется скидка на билет в 50%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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