Ректора Казанского университета обвинили в убийстве

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в убийстве», — передает РИА «Новости» сообщение суда.

Согласно карточке из картотеки судов общей юрисдикции города Москвы, Гафурова обвиняют по пунктам «ж» и «з», части 2 статьи 105 УК РФ. Гафуров был задержан утром 22 декабря. По информации СМИ, его задержали в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х.