Ректора Казанского университета обвинили в убийстве

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого Фото:

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в убийстве», — передает РИА «Новости» сообщение суда.

Согласно карточке из картотеки судов общей юрисдикции города Москвы, Гафурова обвиняют по пунктам «ж» и «з», части 2 статьи 105 УК РФ. Гафуров был задержан утром 22 декабря. По информации СМИ, его задержали в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х.

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Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в суде. «В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в убийстве», — передает РИА «Новости» сообщение суда. Согласно карточке из картотеки судов общей юрисдикции города Москвы, Гафурова обвиняют по пунктам «ж» и «з», части 2 статьи 105 УК РФ. Гафуров был задержан утром 22 декабря. По информации СМИ, его задержали в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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