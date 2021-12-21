СМИ: силовики задержали ректора Казанского университета

Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Его могли задержать, считают источники, по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах», — пишет «Бизнес Online».
Еще одной версией является причастность Гафурова к делу о коррупции с федеральным бюджетом. Следственные действия проводили вчера [21 декабря], его могли доставить в Москву. Сотрудник, близкий к ректору, заявил, что Гафуров заболел и не выйдет сегодня на работу. «Официальная информация не поступала. Работаем в прежнем режиме», — сообщили в пресс-службе Казанского университета.
Ильшат Гафуров руководит вузом с 2010 года. До этого он работал главой Елабужского района Татарстана, передает сайт MK.RU.
Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в силовых структурах. «Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Его могли задержать, считают источники, по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах», — пишет «Бизнес Online». Еще одной версией является причастность Гафурова к делу о коррупции с федеральным бюджетом. Следственные действия проводили вчера [21 декабря], его могли доставить в Москву. Сотрудник, близкий к ректору, заявил, что Гафуров заболел и не выйдет сегодня на работу. «Официальная информация не поступала. Работаем в прежнем режиме», — сообщили в пресс-службе Казанского университета. Ильшат Гафуров руководит вузом с 2010 года. До этого он работал главой Елабужского района Татарстана, передает сайт MK.RU.