СМИ: силовики задержали ректора Казанского университета

22 декабря 2021 в 11:22 Размер текста - 17 +

Официальная причина задержания Ильшата Гафурова пока неизвестна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в силовых структурах. «Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Его могли задержать, считают источники, по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах», — пишет «Бизнес Online». Еще одной версией является причастность Гафурова к делу о коррупции с федеральным бюджетом. Следственные действия проводили вчера [21 декабря], его могли доставить в Москву. Сотрудник, близкий к ректору, заявил, что Гафуров заболел и не выйдет сегодня на работу. «Официальная информация не поступала. Работаем в прежнем режиме», — сообщили в пресс-службе Казанского университета. Ильшат Гафуров руководит вузом с 2010 года. До этого он работал главой Елабужского района Татарстана, передает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в силовых структурах. «Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Его могли задержать, считают источники, по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах», — пишет «Бизнес Online». Еще одной версией является причастность Гафурова к делу о коррупции с федеральным бюджетом. Следственные действия проводили вчера [21 декабря], его могли доставить в Москву. Сотрудник, близкий к ректору, заявил, что Гафуров заболел и не выйдет сегодня на работу. «Официальная информация не поступала. Работаем в прежнем режиме», — сообщили в пресс-службе Казанского университета. Ильшат Гафуров руководит вузом с 2010 года. До этого он работал главой Елабужского района Татарстана, передает сайт MK.RU.