Украинец напал на дом экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской в Симферополе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой неизвестный мужчина проникает в ее дом в Крыму. По словам дипломата, она в это время с дочерью находилась в доме.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — рассказала Поклонская в своем telegram-канале. При этом полиция Крыма не наказала мужчину из-за отсутствия состава преступления. По словам Поклонской, его выслали обратно на Украину.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону на террирории дома Поклонской 17 декабря. Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, зачем мужчина проник в жилье.