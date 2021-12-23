Поклонская пожаловалась на силовиков из-за нападения на свой дом. Видео

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Украинец напал на дом экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской в Симферополе Фото:

Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой неизвестный мужчина проникает в ее дом в Крыму. По словам дипломата, она в это время с дочерью находилась в доме.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — рассказала Поклонская в своем telegram-канале. При этом полиция Крыма не наказала мужчину из-за отсутствия состава преступления. По словам Поклонской, его выслали обратно на Украину.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону на террирории дома Поклонской 17 декабря. Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, зачем мужчина проник в жилье.

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Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой неизвестный мужчина проникает в ее дом в Крыму. По словам дипломата, она в это время с дочерью находилась в доме. «Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — рассказала Поклонская в своем telegram-канале. При этом полиция Крыма не наказала мужчину из-за отсутствия состава преступления. По словам Поклонской, его выслали обратно на Украину. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону на террирории дома Поклонской 17 декабря. Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, зачем мужчина проник в жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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