Украинец напал на дом Поклонской

17 декабря 2021 в 20:30 Размер текста - 17 +

Неизвестно, зачем украинец напал на дом Натальи Поклонской Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданин Украины напал на дом в Крыму, который принадлежит экс-прокурору полуострова, послу РФ в Кабо-Верде Наталье Поклонской. По делу проводится проверка. «Сотрудники полиции приехали в село Краснолесье Симферопольского района на вызов сотрудника ФСО (федеральная служба охраны, прим. URA.RU). На участке, принадлежащем чрезвычайному и уполномоченному послу РФ в Кабо-Верде, они обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону», — передает telegram-канал Mash. Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, как мужчина попал туда и зачем проник в жилье. По делу проводится проверка. Ранее в СМИ появилась информация, что Поклонской подарили квартиру за 53 млн рублей перед отъездом из России в африканскую республику. Ей принадлежит половина квартиры в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве, владельцем второй части стала ее дочь. Поклонская подтвердила информацию о квартире за 53 млн и пожаловалась, что теперь все знают ее адрес. По ее словам, на нее неоднократно совершали покушения. В прошлом году Поклонская закончила строительство жилого дома в Крыму. До этого у нее не было своей квартиры там, на полуострове она пользовалась служебным жильем. Она также получила квартиру в Москве в ЖК «Депутатский дом» после того, как стала депутатом Госдумы РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гражданин Украины напал на дом в Крыму, который принадлежит экс-прокурору полуострова, послу РФ в Кабо-Верде Наталье Поклонской. По делу проводится проверка. «Сотрудники полиции приехали в село Краснолесье Симферопольского района на вызов сотрудника ФСО (федеральная служба охраны, прим. URA.RU). На участке, принадлежащем чрезвычайному и уполномоченному послу РФ в Кабо-Верде, они обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону», — передает telegram-канал Mash. Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, как мужчина попал туда и зачем проник в жилье. По делу проводится проверка. Ранее в СМИ появилась информация, что Поклонской подарили квартиру за 53 млн рублей перед отъездом из России в африканскую республику. Ей принадлежит половина квартиры в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве, владельцем второй части стала ее дочь. Поклонская подтвердила информацию о квартире за 53 млн и пожаловалась, что теперь все знают ее адрес. По ее словам, на нее неоднократно совершали покушения. В прошлом году Поклонская закончила строительство жилого дома в Крыму. До этого у нее не было своей квартиры там, на полуострове она пользовалась служебным жильем. Она также получила квартиру в Москве в ЖК «Депутатский дом» после того, как стала депутатом Госдумы РФ.