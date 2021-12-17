Украинец напал на дом Поклонской

Гражданин Украины напал на дом в Крыму, который принадлежит экс-прокурору полуострова, послу РФ в Кабо-Верде Наталье Поклонской. По делу проводится проверка.
«Сотрудники полиции приехали в село Краснолесье Симферопольского района на вызов сотрудника ФСО (федеральная служба охраны, прим. URA.RU). На участке, принадлежащем чрезвычайному и уполномоченному послу РФ в Кабо-Верде, они обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону», — передает telegram-канал Mash.
Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, как мужчина попал туда и зачем проник в жилье. По делу проводится проверка.
Ранее в СМИ появилась информация, что Поклонской подарили квартиру за 53 млн рублей перед отъездом из России в африканскую республику. Ей принадлежит половина квартиры в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве, владельцем второй части стала ее дочь. Поклонская подтвердила информацию о квартире за 53 млн и пожаловалась, что теперь все знают ее адрес. По ее словам, на нее неоднократно совершали покушения. В прошлом году Поклонская закончила строительство жилого дома в Крыму. До этого у нее не было своей квартиры там, на полуострове она пользовалась служебным жильем. Она также получила квартиру в Москве в ЖК «Депутатский дом» после того, как стала депутатом Госдумы РФ.
Гражданин Украины напал на дом в Крыму, который принадлежит экс-прокурору полуострова, послу РФ в Кабо-Верде Наталье Поклонской. По делу проводится проверка. «Сотрудники полиции приехали в село Краснолесье Симферопольского района на вызов сотрудника ФСО (федеральная служба охраны, прим. URA.RU). На участке, принадлежащем чрезвычайному и уполномоченному послу РФ в Кабо-Верде, они обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону», — передает telegram-канал Mash. Он является жителем Днепропетровска, передает «Федеральное агентство новостей». Неизвестно, как мужчина попал туда и зачем проник в жилье. По делу проводится проверка. Ранее в СМИ появилась информация, что Поклонской подарили квартиру за 53 млн рублей перед отъездом из России в африканскую республику. Ей принадлежит половина квартиры в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве, владельцем второй части стала ее дочь. Поклонская подтвердила информацию о квартире за 53 млн и пожаловалась, что теперь все знают ее адрес. По ее словам, на нее неоднократно совершали покушения. В прошлом году Поклонская закончила строительство жилого дома в Крыму. До этого у нее не было своей квартиры там, на полуострове она пользовалась служебным жильем. Она также получила квартиру в Москве в ЖК «Депутатский дом» после того, как стала депутатом Госдумы РФ.