Дума ХМАО утвердила новые выплаты для молодых матерей

В ХМАО женщины родившие до 35 лет в 2022 году получат 15 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Думы ХМАО поддержали законопроект о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей. Такое решение приняли народные избранники во время декабрьского заседания окружного парламента.

«Проектом предлагается ввести меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты женщинам при рождении первого ребенка в возрасте до 35 лет включительно. Имеющим место жительства в ХМАО, зарегистрировавшим рождение ребенка в ЗАГС в Югре. Размер выплат составит 15 тысяч рублей», — зачитал законопроект депутат Василий Филипенко.

Он уточнил, что при одновременном рождении двух и более детей, выплата полагается за каждого ребенка. Льгота начинает действовать с 1 января и распространяется только на тех женщин, которые родят первого ребенка в 2022 году. Соответственно, те женщины, которые родили первенца до 2022 года, получить выплату не смогут. Решение было принято депутатами окружного парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ускорили получение социальных выплат. Соцпособия за январь 2022 года будут досрочно выплачены в декабре текущего года.