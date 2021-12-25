В Госдуме предложили ввести новые новогодние льготы для россиян

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Вечерняя Москва. Москва, зима, лубянка, новогодняя елка, лубянская площадь, новый год, иллюминация
Льготы перед Новым годом помогут разгрузить дороги, считает Сергей Миронов Фото:

За несколько дней до Нового года можно сделать бесплатным проезд в общественном транспорте крупных городов. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе.

«Призываю власти крупных городов подумать над тем, чтобы перед новогодними праздниками сделать общественный транспорт и пригородные поезда бесплатными на два-три дня. Во-первых, людям будет просто приятно, что о них заботятся, во-вторых, это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году, купить подарки и накрыть на стол», — цитирует пресс-служба заявление Сергея Миронова.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести 13-ю пенсию перед Новым годом. Если инициативу одобрят, то ежегодную выплату будут получать работающие и неработающие пенсионеры. Законопроект направили в правительство. Его подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Национальная служба новостей». Также с предложением ввести 13-ю пенсию выступал Сергей Миронов, сообщает Life.

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За несколько дней до Нового года можно сделать бесплатным проезд в общественном транспорте крупных городов. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе. «Призываю власти крупных городов подумать над тем, чтобы перед новогодними праздниками сделать общественный транспорт и пригородные поезда бесплатными на два-три дня. Во-первых, людям будет просто приятно, что о них заботятся, во-вторых, это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году, купить подарки и накрыть на стол», — цитирует пресс-служба заявление Сергея Миронова. Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести 13-ю пенсию перед Новым годом. Если инициативу одобрят, то ежегодную выплату будут получать работающие и неработающие пенсионеры. Законопроект направили в правительство. Его подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Национальная служба новостей». Также с предложением ввести 13-ю пенсию выступал Сергей Миронов, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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