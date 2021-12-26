Орнитологи заявили о смертельной опасности для птиц в Новый год

Салют, попавший в птицу, убьет ее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фейерверки и салюты во время новогодних праздников смертельно опасны для птиц, так как из-за шума они в панике пытаются улететь и врезаются в различные препятствия. Об этом URA.RU рассказали орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин и орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.

«Птицы в панике. У них рефлекс улететь, они тут же набирают скорость и, уже не разбирая дороги, влетают в любые препятствия. Поэтому такая наша человеческая прихоть губительна и разрушительна для братьев наших меньших. Если хочется, то надо быть цивилизованными людьми. Есть места, где можно пускать фейерверки, и пускать их там, где это предусмотрено», — сказал URA.RU Вадим Мишин.

Елена Чернова уточнила, какие травмы получают птицы, если залпы фейерверков взрываются недалеко от мест обитания этих животных. «Если ракета попала в птицу, то она погибнет. Кроме того, когда идут мощные залпы, фейерверки в непосредственной близости от птицы, это будут контузии, травмы слуха, которые для птиц, скорее всего, заканчиваются фатально. Если птица на расстоянии такого безобразия, она будет напугана, у нее будет стресс, и через некоторое время она оправится», — отметила орнитолог.

Также специалист объяснила, как можно снизить урон для животных из-за фейерверков. «Если фейерверки устраиваются на открытой и ярко освещенной площади, то вред для живой природы минимален. А если, как в некоторых городах-спутниках Москвы год назад додумались устроить праздничный салют на полянке посреди лесопарка, это даже трудно как-то охарактеризовать», — подчеркнула собеседница агентства.

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