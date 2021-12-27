Турагенты пожаловались на отказ в медстраховке пьяным туристам

28 декабря 2021 в 04:43 Размер текста - 17 +

Количество жалоб туристов на отказ в страховой компенсации за рубежом выросло Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турагенты направили обращение в Роспотребнадзор в связи с жалобами туристов на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Недовольство, в том числе, связано с отказом в предоставлении услуг в случае алкогольного опьянения. «Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключенных договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <…>. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в Роспотребнадзор. В обращении выдвинута просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за рубеж. Отмечается, что некоторые клиники предлагали туристам предоставить отрицательный тест на алкоголь за дополнительную плату. Данные действия в OnlineTur.ru назвали незаконными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Турагенты направили обращение в Роспотребнадзор в связи с жалобами туристов на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Недовольство, в том числе, связано с отказом в предоставлении услуг в случае алкогольного опьянения. «Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключенных договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <…>. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в Роспотребнадзор. В обращении выдвинута просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за рубеж. Отмечается, что некоторые клиники предлагали туристам предоставить отрицательный тест на алкоголь за дополнительную плату. Данные действия в OnlineTur.ru назвали незаконными.