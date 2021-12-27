27 декабря 2021

Турагенты пожаловались на отказ в медстраховке пьяным туристам

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество жалоб туристов на отказ в страховой компенсации за рубежом выросло Фото:

Турагенты направили обращение в Роспотребнадзор в связи с жалобами туристов на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Недовольство, в том числе, связано с отказом в предоставлении услуг в случае алкогольного опьянения.

«Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключенных договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <…>. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в Роспотребнадзор. В обращении выдвинута просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за рубеж.

Отмечается, что некоторые клиники предлагали туристам предоставить отрицательный тест на алкоголь за дополнительную плату. Данные действия в OnlineTur.ru назвали незаконными.

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Турагенты направили обращение в Роспотребнадзор в связи с жалобами туристов на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Недовольство, в том числе, связано с отказом в предоставлении услуг в случае алкогольного опьянения. «Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключенных договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <…>. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в Роспотребнадзор. В обращении выдвинута просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за рубеж. Отмечается, что некоторые клиники предлагали туристам предоставить отрицательный тест на алкоголь за дополнительную плату. Данные действия в OnlineTur.ru назвали незаконными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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