Турагенты пожаловались на отказ в медстраховке пьяным туристам

Турагенты направили обращение в Роспотребнадзор в связи с жалобами туристов на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Недовольство, в том числе, связано с отказом в предоставлении услуг в случае алкогольного опьянения.
«Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключенных договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <…>. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в Роспотребнадзор. В обращении выдвинута просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за рубеж.
Отмечается, что некоторые клиники предлагали туристам предоставить отрицательный тест на алкоголь за дополнительную плату. Данные действия в OnlineTur.ru назвали незаконными.
Турагенты направили обращение в Роспотребнадзор в связи с жалобами туристов на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Недовольство, в том числе, связано с отказом в предоставлении услуг в случае алкогольного опьянения. «Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключенных договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <…>. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в Роспотребнадзор. В обращении выдвинута просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за рубеж. Отмечается, что некоторые клиники предлагали туристам предоставить отрицательный тест на алкоголь за дополнительную плату. Данные действия в OnlineTur.ru назвали незаконными.