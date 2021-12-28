Отец Маликовой объяснил, как артистка вышла на пенсию в 44 года. «Нет никаких десятков тысяч!»

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Инна Маликова официально вышла на пенсию в 44 года Фото:

Сестра певца Дмитрия Маликова артистка Инна Маликова вышла на пенсию в 44 года, так как достигла необходимой выслуги лет как творческий работник. Об этом рассказал ее отец Юрий.

«Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, чтобы не завидовать и считать чужие деньги», — рассказал Юрий Маликов изданию Woman.ru.

Маликов также отметил, что у него и его дочки не такая большая пенсия, как пишут люди в социальных сетях. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — заключил Юрий Маликов.

Ранее пользователи социальных сетей возмутились тем, что Иннна Маликова вышла на пенсию. Пользователи интернета также обвинил артистку в том, что она получает необоснованно большую пенсию в 50 тысяч рублей.

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Сестра певца Дмитрия Маликова артистка Инна Маликова вышла на пенсию в 44 года, так как достигла необходимой выслуги лет как творческий работник. Об этом рассказал ее отец Юрий. «Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, чтобы не завидовать и считать чужие деньги», — рассказал Юрий Маликов изданию Woman.ru. Маликов также отметил, что у него и его дочки не такая большая пенсия, как пишут люди в социальных сетях. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — заключил Юрий Маликов. Ранее пользователи социальных сетей возмутились тем, что Иннна Маликова вышла на пенсию. Пользователи интернета также обвинил артистку в том, что она получает необоснованно большую пенсию в 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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