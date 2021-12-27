Дмитрий Махонин заверил, что со сферой культуры в регионе все нормально Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывший художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов высказал недоумение по поводу скандалов, связанных с пермскими деятелями культуры. Об этом он сказал главе региона Дмитрию Махонину в ходе совета по культуре при губернаторе, трансляция которого велась на youtube-канале правительства края.

«У нас нет министра [культуры], он не назначен, к сожалению. Из театра оперы и балета уходит талантливейший режиссер [Марат Гацалов] — должность сокращают. Дирижер [Артем Абашев] тоже уходит — СМИ пишут. А чего нас „затрясло“ с культурой, искусством?», — обратился Скоморохов к губернатору. Он также обратил внимание Махонина на повестку совета, где рассматривалось всего две темы: развитие социальных кинозалов и кинопроизводства в регионе.

Скоморохов предложил губернатору к следующему совету по культуре затронуть и другие не менее важные темы, касающиеся сферы культуры, в том числе, значимые стройки. В ответ на это Махонин заметил, что сам предложил членам совета сформировать повестку следующего заседания и определить дату его заседания. Он также выразил уверенность, что «ничего страшного в культуре не происходит».

«Мы можем собраться несколько раз. По поводу того, что у нас происходит с культурой — да ничего страшного не происходит, все нормально. У нас все равно кадровый состав [правительства] должен меняться, без этого никуда. Тем более — министр культуры», — пояснил Махонин.

URA.RU рассказывало, что в середине декабря глава минкультуры Пермского края Вячеслав Торчинский ушел с поста министра. Этому предшествовал скандал со сменой руководства в Пермской художественной галерее. Предполагалось, что после отставки Торчинский возглавит данное учреждение культуры, однако губернатор подчеркивал, что решение по нему пока не принято.

Накануне стало известно об уходе из Пермской оперы дирижера Артема Абашева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной увольнения он назвал конфликт с гендиректором театра Довлетом Анзароковым.

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