В Екатеринбурге коммунальщики забинтовали протекающую батарею

Коммунальщики забинтовали протекающую батарею (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Коммунальщики забинтовали протекающую батарею в подъезде дома на Уралмаше по адресу Калинина, 69. Об этом сообщили жильцы, вызвавшие аварийную бригаду.

«Они забинтовали трубу. Обычным бинтом. Течь не перестало», — рассказала E1.RU жительница дома.

По ее словам, в диспетчерской заявили, что заявка была отработана, и протечку устранили. Жильцы переживают, что протекающую батарею может прорвать.

В диспетчерской службе УК «Орджоникидзевская» URA.RU также сообщили, что течь временно устранили. «Завтра будет разбираться жилконтора», — пообещали в управляющей компании.