В Екатеринбурге коммунальщики забинтовали протекающую батарею

Коммунальщики забинтовали протекающую батарею в подъезде дома на Уралмаше по адресу Калинина, 69. Об этом сообщили жильцы, вызвавшие аварийную бригаду. «Они забинтовали трубу. Обычным бинтом. Течь не перестало», — рассказала E1.RU жительница дома. По ее словам, в диспетчерской заявили, что заявка была отработана, и протечку устранили. Жильцы переживают, что протекающую батарею может прорвать. В диспетчерской службе УК «Орджоникидзевская» URA.RU также сообщили, что течь временно устранили. «Завтра будет разбираться жилконтора», — пообещали в управляющей компании.