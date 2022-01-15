15 января 2022
14 января 2022

В Екатеринбурге коммунальщики забинтовали протекающую батарею

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, подъезд, батарея, радиатор, отопление
Коммунальщики забинтовали протекающую батарею (архивное фото) Фото:

Коммунальщики забинтовали протекающую батарею в подъезде дома на Уралмаше по адресу Калинина, 69. Об этом сообщили жильцы, вызвавшие аварийную бригаду.

«Они забинтовали трубу. Обычным бинтом. Течь не перестало», — рассказала E1.RU жительница дома.

По ее словам, в диспетчерской заявили, что заявка была отработана, и протечку устранили. Жильцы переживают, что протекающую батарею может прорвать.

В диспетчерской службе УК «Орджоникидзевская» URA.RU также сообщили, что течь временно устранили. «Завтра будет разбираться жилконтора», — пообещали в управляющей компании.

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Коммунальщики забинтовали протекающую батарею в подъезде дома на Уралмаше по адресу Калинина, 69. Об этом сообщили жильцы, вызвавшие аварийную бригаду. «Они забинтовали трубу. Обычным бинтом. Течь не перестало», — рассказала E1.RU жительница дома. По ее словам, в диспетчерской заявили, что заявка была отработана, и протечку устранили. Жильцы переживают, что протекающую батарею может прорвать. В диспетчерской службе УК «Орджоникидзевская» URA.RU также сообщили, что течь временно устранили. «Завтра будет разбираться жилконтора», — пообещали в управляющей компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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