В Челябинской области ФСБ поймала на махинациях сотрудника МЧС

Поскольку экс-силовик погасил ущерб, суд ограничился назначением штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замначальника одного из подразделений МЧС в Челябинской области фиктивно устроил невесту на высокооплачиваемую должность и подделал документы, чтобы получить 100 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

«Расследование вели сотрудники управления ФСБ по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России. Виновный сфальсифицировал документы, что позволило ему получить больше 100 тысяч рублей. Заодно он фиктивно назначил будущую жену на более высокооплачиваемую должность», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили сам факт наличия уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). От иных подробностей там воздержались.

«В процессе предварительного следствия виновный дал признательные показания, возместил причиненный ущерб. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено», — пояснили URA.RU в Озерском городском суде, где шел процесс.

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