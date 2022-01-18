За ночь в Екатеринбурге разбили и ограбили десятки машин

Из салонов автомобилей пропали ценные вещи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На Викулова, 55 у машин ночью побили стекла, у меня украли аккумулятор», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение очевидца. Он подчеркнул, что также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января.

По словам екатеринбуржца, хулиганы работали бандой и целенаправленно ломали стекла. Кроме аккумулятора, автовладельцы лишились ценностей из салонов машин.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию об инциденте. «По данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 проводится проверка», — сообщили в пресс-группе.