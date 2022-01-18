За ночь в Екатеринбурге разбили и ограбили десятки машин

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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, выбитые стекла
Из салонов автомобилей пропали ценные вещи Фото:

В дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На Викулова, 55 у машин ночью побили стекла, у меня украли аккумулятор», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение очевидца. Он подчеркнул, что также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января.

По словам екатеринбуржца, хулиганы работали бандой и целенаправленно ломали стекла. Кроме аккумулятора, автовладельцы лишились ценностей из салонов машин.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию об инциденте. «По данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 проводится проверка», — сообщили в пресс-группе.

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В дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «На Викулова, 55 у машин ночью побили стекла, у меня украли аккумулятор», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение очевидца. Он подчеркнул, что также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января. По словам екатеринбуржца, хулиганы работали бандой и целенаправленно ломали стекла. Кроме аккумулятора, автовладельцы лишились ценностей из салонов машин. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию об инциденте. «По данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 проводится проверка», — сообщили в пресс-группе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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