Врач рассказал о продукте, который выводит холестерин

24 января 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Часто для похудения диетологи рекомендуют включить в рацион отруби Фото: Александр Мамаев © URA.RU Отруби способствуют выводу токсинов и холестерина из организма человека. Об этом сообщил диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков в прямом эфире на своем YouTube-канале. По его словам, этот продукт следует сочетать с жирными блюдами. «Часто для похудения диетологи рекомендуют включить в рацион отруби. Так, если человек съел шоколад, закусив его горстью отрубей, то усвоение углеводов из десерта снижается примерно на 20 процентов. Отруби помогают не только сбросить лишнее, но и укрепить здоровье», — сказал Ковальков. По словам диетолога, клетчатка в отрубях способна снизить уровень глюкозы в крови. «Норма отрубей в идеале — 50 граммов в день. Но начинать лучше с небольшой горсти, иначе можно спровоцировать дискомфорт в кишечнике», — уточнил он. Ранее врач Александр Мясников заявлял, что при вирусных заболеваниях, в том числе при COVID-19, россияне должны обратить внимание на блюда, где много углеводов. Мясников также советует употреблять продукты, содержащие клетчатку, пишет «Национальная служба новостей». Также диетологи рассказали, какими продуктами не стоит завтракать, передает телеканал 360. Специалисты советуют, в числе прочего, не есть утром мясо, а также не пить кофе натощак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отруби способствуют выводу токсинов и холестерина из организма человека. Об этом сообщил диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков в прямом эфире на своем YouTube-канале. По его словам, этот продукт следует сочетать с жирными блюдами. «Часто для похудения диетологи рекомендуют включить в рацион отруби. Так, если человек съел шоколад, закусив его горстью отрубей, то усвоение углеводов из десерта снижается примерно на 20 процентов. Отруби помогают не только сбросить лишнее, но и укрепить здоровье», — сказал Ковальков. По словам диетолога, клетчатка в отрубях способна снизить уровень глюкозы в крови. «Норма отрубей в идеале — 50 граммов в день. Но начинать лучше с небольшой горсти, иначе можно спровоцировать дискомфорт в кишечнике», — уточнил он. Ранее врач Александр Мясников заявлял, что при вирусных заболеваниях, в том числе при COVID-19, россияне должны обратить внимание на блюда, где много углеводов. Мясников также советует употреблять продукты, содержащие клетчатку, пишет «Национальная служба новостей». Также диетологи рассказали, какими продуктами не стоит завтракать, передает телеканал 360. Специалисты советуют, в числе прочего, не есть утром мясо, а также не пить кофе натощак.