Экс-глава Интерпола Украины призвал Россию вступить в НАТО

27 января 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

НАТО и Россия могут быть союзниками по ряду важных вопросов, считает Кирилл Куликов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Неожиданное вступление России в НАТО поможет снять напряженность в мире. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов. «Решением всех накопившихся вопросов является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», — заявил Кирилл Куликов в эфире украинского телеканала «Наш». Экс-глава Интерпола Украины предложил искать выход из сложившегося положения невоенным путем. Куликов отметил, что по вопросам терроризма, в частности, Россия и Североатлантический альянс могут стать союзниками. При этом он подчеркнул, что такой сценарий относится к разряду «невероятных». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве ждут письменный от США по поводу вступления Украины в НАТО. Она напомнила, что это один из ключевых пунктов гарантий безопасности. Издание The New York Times предложило США отказаться от идеи присоединения Украины к Североатлантическому альянсу на 25 лет. СМИ отмечает, что вступление страны в НАТО является устаревшим оружием времен холодной войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невступление Украины в альянс является принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Неожиданное вступление России в НАТО поможет снять напряженность в мире. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов. «Решением всех накопившихся вопросов является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», — заявил Кирилл Куликов в эфире украинского телеканала «Наш». Экс-глава Интерпола Украины предложил искать выход из сложившегося положения невоенным путем. Куликов отметил, что по вопросам терроризма, в частности, Россия и Североатлантический альянс могут стать союзниками. При этом он подчеркнул, что такой сценарий относится к разряду «невероятных». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве ждут письменный от США по поводу вступления Украины в НАТО. Она напомнила, что это один из ключевых пунктов гарантий безопасности. Издание The New York Times предложило США отказаться от идеи присоединения Украины к Североатлантическому альянсу на 25 лет. СМИ отмечает, что вступление страны в НАТО является устаревшим оружием времен холодной войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невступление Украины в альянс является принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения.