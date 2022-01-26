26 января 2022

Экс-глава Интерпола Украины призвал Россию вступить в НАТО

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НАТО и Россия могут быть союзниками по ряду важных вопросов, считает Кирилл Куликов Фото:

Неожиданное вступление России в НАТО поможет снять напряженность в мире. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов.

«Решением всех накопившихся вопросов является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», — заявил Кирилл Куликов в эфире украинского телеканала «Наш».

Экс-глава Интерпола Украины предложил искать выход из сложившегося положения невоенным путем. Куликов отметил, что по вопросам терроризма, в частности, Россия и Североатлантический альянс могут стать союзниками. При этом он подчеркнул, что такой сценарий относится к разряду «невероятных».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве ждут письменный от США по поводу вступления Украины в НАТО. Она напомнила, что это один из ключевых пунктов гарантий безопасности. Издание The New York Times предложило США отказаться от идеи присоединения Украины к Североатлантическому альянсу на 25 лет. СМИ отмечает, что вступление страны в НАТО является устаревшим оружием времен холодной войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невступление Украины в альянс является принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения.

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Неожиданное вступление России в НАТО поможет снять напряженность в мире. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов. «Решением всех накопившихся вопросов является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», — заявил Кирилл Куликов в эфире украинского телеканала «Наш». Экс-глава Интерпола Украины предложил искать выход из сложившегося положения невоенным путем. Куликов отметил, что по вопросам терроризма, в частности, Россия и Североатлантический альянс могут стать союзниками. При этом он подчеркнул, что такой сценарий относится к разряду «невероятных». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве ждут письменный от США по поводу вступления Украины в НАТО. Она напомнила, что это один из ключевых пунктов гарантий безопасности. Издание The New York Times предложило США отказаться от идеи присоединения Украины к Североатлантическому альянсу на 25 лет. СМИ отмечает, что вступление страны в НАТО является устаревшим оружием времен холодной войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невступление Украины в альянс является принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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