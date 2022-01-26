Украинский солдат расстрелял своих сослуживцев

Солдат-срочник на Украине расстрелял своих сослуживцев. В результате пятеро скончались на месте, еще пятеро ранены.
«27 января в 03 часа 40 минут на территории Южного автозавода „Южмаш“ произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины застрелил охранника и солдат НГУ, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли и еще пять получили ранения», — сообщается на странице МВД Украины в Facebook.
ЧП произошло в городе Днепр. Здесь ввели операцию «Сирена». Мотивы преступления пока неизвестны.
Солдат-срочник на Украине расстрелял своих сослуживцев. В результате пятеро скончались на месте, еще пятеро ранены. «27 января в 03 часа 40 минут на территории Южного автозавода „Южмаш“ произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины застрелил охранника и солдат НГУ, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли и еще пять получили ранения», — сообщается на странице МВД Украины в Facebook. ЧП произошло в городе Днепр. Здесь ввели операцию «Сирена». Мотивы преступления пока неизвестны.