26 января 2022

Украинский солдат расстрелял своих сослуживцев

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День ВДВ в Челябинске, армия, оружие, автомат калашникова, саперная лопатка, ак-47
После расстрела солдат сбежал Фото:

Солдат-срочник на Украине расстрелял своих сослуживцев. В результате пятеро скончались на месте, еще пятеро ранены.

«27 января в 03 часа 40 минут на территории Южного автозавода „Южмаш“ произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины застрелил охранника и солдат НГУ, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли и еще пять получили ранения», — сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

ЧП произошло в городе Днепр. Здесь ввели операцию «Сирена». Мотивы преступления пока неизвестны.

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Солдат-срочник на Украине расстрелял своих сослуживцев. В результате пятеро скончались на месте, еще пятеро ранены. «27 января в 03 часа 40 минут на территории Южного автозавода „Южмаш“ произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины застрелил охранника и солдат НГУ, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли и еще пять получили ранения», — сообщается на странице МВД Украины в Facebook. ЧП произошло в городе Днепр. Здесь ввели операцию «Сирена». Мотивы преступления пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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