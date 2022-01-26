Источник раскрыл новые детали коррупционного скандала в ХМАО

Сейчас следствие изучает все доказательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенный с поста замдиректора нижневартовского УКСа Сергей Бочков подозревается в получении взятки от компании «Нанопроект» из Омска. Силовики считают, что Бочков за денежное вознаграждение помог компании сохранить за собой статус благонадежной, несмотря на нарушение условий контрактов по строительным проектам в Нижневартовском районе. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с ходом дела.

«Компания „Нанопроект“ из Омска в мае 2017 выиграла контракт на выполнение работ по проектированию этнотуристического комплекса в Излучинске. Месяцем ранее — на проектирование модернизации газовой котельной в Варьегане. Их документы по проекту этнотуристического комплекса не прошли Госэкспертизу и заказчик (районный УКС — прим.ред.) отказался платить за несделанную работу», — рассказал URA.RU осведомленный инсайдер, добавив, что после этого компания обратилась в арбитражный суд.

«Нанопроект» пытался взыскать с УКСа Нижневартовского района более 800 тысяч рублей, но все инстанции, включая арбитражный суд Западно-Сибирского округа (копия решения есть у URA.RU), встали на сторону УКСа, посчитав, что если документы не прошли экспертизу, то и работа ООО «Нанопроект» не выполнена. «Это грозило «Нанопроекту» занесением в черный список подрядчиков, что осложнило бы для них процесс получение новых контрактов. О чем Бочков и сообщил тогдашнему руководителю «Нанопроекта» Алексею Казимирову и предложил помощь. «В итоге сошлись на сумме в 410 тысяч рублей, которые Бочков, как сейчас считает следствие, получил от «Нанопроекта». В обмен на это, Бочков не инициировал процедуру занесения компании в черный список», — заключил собеседник агентства.

Дозвониться до «Нанопроекта» не удалось: по известным URA.RU телефонам компании никто не ответил. В мэрии Нижневартовского района подтвердили, что судились с компанией «Нанопроект», а контракт с Бочковым был прекращен по инициативе работодателя в 2019 году. В СУ СК по ХМАО не стали комментировать подробности дела, ограничившись официальными заявления о том, что уголовное дело в отношении Бочкова возбуждено по 290 статье УК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Бочков арестован на два месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере. По словам силовиков, на рабочем месте и дома у Бочкова прошли обыски, изъяты вещественные доказательства. Бочков уже уволился с формулировкой «по собственному желанию».

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