26 января 2022
25 января 2022

Уволен подозреваемый в получении взятки чиновник из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, квитанция, вакансии, заработная плата, увольнение, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
Сергей Бочков написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото:

Подозреваемый в получении взятки замдиректора УКСа Нижневартовска Сергей Бочков написал заявление об увольнении. 27 января — его последний официальный рабочий день в учреждении, владеет которым администрация Нижневартовска.

«Бочков уволился, написав заявление «по-собственному». С завтрашнего дня он уже не будет являться сотрудником МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск», — сообщили URA.RU в мэрии.

Бочкова подозревают в том, что он на прошлом месте работы (в 2018 году он возглавлял УКС Нижневартовского района) получил от бизнесмена взятку в крупном размере. В следственном управлении следственного комитета ХМАО официально называют вероятную сумму взятки (410 тысяч рублей) и описывают суть якобы оказанной Бочковым услуги: «за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ».

Ранее URA.RU сообщало, что Бочков арестован на два месяца. У него дома и на бывшей работе прошли спецмероприятия, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по 290 статье УК РФ. Бочкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет и штраф.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подозреваемый в получении взятки замдиректора УКСа Нижневартовска Сергей Бочков написал заявление об увольнении. 27 января — его последний официальный рабочий день в учреждении, владеет которым администрация Нижневартовска. «Бочков уволился, написав заявление «по-собственному». С завтрашнего дня он уже не будет являться сотрудником МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск», — сообщили URA.RU в мэрии. Бочкова подозревают в том, что он на прошлом месте работы (в 2018 году он возглавлял УКС Нижневартовского района) получил от бизнесмена взятку в крупном размере. В следственном управлении следственного комитета ХМАО официально называют вероятную сумму взятки (410 тысяч рублей) и описывают суть якобы оказанной Бочковым услуги: «за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ». Ранее URA.RU сообщало, что Бочков арестован на два месяца. У него дома и на бывшей работе прошли спецмероприятия, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по 290 статье УК РФ. Бочкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет и штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...