Уволен подозреваемый в получении взятки чиновник из ХМАО

27 января 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Сергей Бочков написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Анна Майорова © URA.RU Подозреваемый в получении взятки замдиректора УКСа Нижневартовска Сергей Бочков написал заявление об увольнении. 27 января — его последний официальный рабочий день в учреждении, владеет которым администрация Нижневартовска. «Бочков уволился, написав заявление «по-собственному». С завтрашнего дня он уже не будет являться сотрудником МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск», — сообщили URA.RU в мэрии. Бочкова подозревают в том, что он на прошлом месте работы (в 2018 году он возглавлял УКС Нижневартовского района) получил от бизнесмена взятку в крупном размере. В следственном управлении следственного комитета ХМАО официально называют вероятную сумму взятки (410 тысяч рублей) и описывают суть якобы оказанной Бочковым услуги: «за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ». Ранее URA.RU сообщало, что Бочков арестован на два месяца. У него дома и на бывшей работе прошли спецмероприятия, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по 290 статье УК РФ. Бочкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет и штраф. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подозреваемый в получении взятки замдиректора УКСа Нижневартовска Сергей Бочков написал заявление об увольнении. 27 января — его последний официальный рабочий день в учреждении, владеет которым администрация Нижневартовска. «Бочков уволился, написав заявление «по-собственному». С завтрашнего дня он уже не будет являться сотрудником МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск», — сообщили URA.RU в мэрии. Бочкова подозревают в том, что он на прошлом месте работы (в 2018 году он возглавлял УКС Нижневартовского района) получил от бизнесмена взятку в крупном размере. В следственном управлении следственного комитета ХМАО официально называют вероятную сумму взятки (410 тысяч рублей) и описывают суть якобы оказанной Бочковым услуги: «за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ». Ранее URA.RU сообщало, что Бочков арестован на два месяца. У него дома и на бывшей работе прошли спецмероприятия, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по 290 статье УК РФ. Бочкову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет и штраф.