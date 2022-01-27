27 января 2022
26 января 2022

В Ханты-Мансийске главой Счетной палаты назначен силовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Евгений Игушев долгое время работал в прокуратуре Фото:

В Ханты-Мансийске назначен глава Счетной палаты — им стал бывший прокурорский работник Евгений Игушев. Такое решение было принято на заседании думы окружной столицы, рассказал URA.RU источник, присутствующий при назначении.

«Депутаты большинством голосов проголосовали за кандидатуру Игушева. До перехода на пост руководителя Счетной палаты Ханты-Мансийска он работал в окружной прокуратуре. Там он занимал должность начальника управления за соблюдением федерального законодательства», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что прежний руководитель Счетной палаты Ханты-Мансийска Василий Таланов ушел со своего поста в связи со сменой места жительства. В мэрии окружной столицы подтвердили URA.RU кадровое назначение.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Ханты-Мансийска уволился начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Комарницкий. Инсайдеры агентства утверждали, что он займет пост куратора спорта в мэрии Нефтеюганска.

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В Ханты-Мансийске назначен глава Счетной палаты — им стал бывший прокурорский работник Евгений Игушев. Такое решение было принято на заседании думы окружной столицы, рассказал URA.RU источник, присутствующий при назначении. «Депутаты большинством голосов проголосовали за кандидатуру Игушева. До перехода на пост руководителя Счетной палаты Ханты-Мансийска он работал в окружной прокуратуре. Там он занимал должность начальника управления за соблюдением федерального законодательства», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что прежний руководитель Счетной палаты Ханты-Мансийска Василий Таланов ушел со своего поста в связи со сменой места жительства. В мэрии окружной столицы подтвердили URA.RU кадровое назначение. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Ханты-Мансийска уволился начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Комарницкий. Инсайдеры агентства утверждали, что он займет пост куратора спорта в мэрии Нефтеюганска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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