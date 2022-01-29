Польша готова принять миллион беженцев из Украины

30 января 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Беженцы из Украины будут под защитой Польши, отметил Мацей Вонсик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Польше ожидают до миллиона беженцев из Украины в случае нападения России на Киев. Об этом заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик. «Если на Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны», — сказал Мацей Вонсик в эфире телеканала TV Republika, передает «Польское радио». По его словам, Польше стоит подготовиться к худшему сценарию. Уже проходит подготовка переходов медицинского обслуживания, проживания и питания, отметил Вонсик. По Женевской конвенции, беженцы будут под защитой страны, сообщил замглавы польского МИД. «Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться», — отметил Вонсик. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не хочет воевать с Украиной. Против конфликта выступили также жители Украины, митингующие пришли к зданию Верховной рады с плакатами «Нет войне с Россией», передает «Ридус». В США потребовали заседания Совбеза ООН из-за «угрожающего поведения РФ» и ситуации вокруг Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Польше ожидают до миллиона беженцев из Украины в случае нападения России на Киев. Об этом заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик. «Если на Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны», — сказал Мацей Вонсик в эфире телеканала TV Republika, передает «Польское радио». По его словам, Польше стоит подготовиться к худшему сценарию. Уже проходит подготовка переходов медицинского обслуживания, проживания и питания, отметил Вонсик. По Женевской конвенции, беженцы будут под защитой страны, сообщил замглавы польского МИД. «Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться», — отметил Вонсик. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не хочет воевать с Украиной. Против конфликта выступили также жители Украины, митингующие пришли к зданию Верховной рады с плакатами «Нет войне с Россией», передает «Ридус». В США потребовали заседания Совбеза ООН из-за «угрожающего поведения РФ» и ситуации вокруг Украины.