Свердловская школьница из приемной семьи покончила с собой

В селе Русская Тавра (Свердловская область) покончила с собой 13 летняя школьница. Она вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник.
«В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат», — сообщил источник изданию «КП-Урал».
Он уточнил, что предсмертной записки при ней не нашли. Опекуны рассказали, что скандалов в семье не было. «Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки», — рассказал источник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович заявил, что начнется проверка.
В селе Русская Тавра (Свердловская область) покончила с собой 13 летняя школьница. Она вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник. «В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат», — сообщил источник изданию «КП-Урал». Он уточнил, что предсмертной записки при ней не нашли. Опекуны рассказали, что скандалов в семье не было. «Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович заявил, что начнется проверка.