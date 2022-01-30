30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Свердловская школьница из приемной семьи покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, полиция, дежурный патруль, наряд полиции, патруль полиции
Полиция изучает подробности происшествия Фото:

В селе Русская Тавра (Свердловская область) покончила с собой 13 летняя школьница. Она вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник.

«В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат», — сообщил источник изданию «КП-Урал».

Он уточнил, что предсмертной записки при ней не нашли. Опекуны рассказали, что скандалов в семье не было. «Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки», — рассказал источник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович заявил, что начнется проверка.

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В селе Русская Тавра (Свердловская область) покончила с собой 13 летняя школьница. Она вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник. «В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат», — сообщил источник изданию «КП-Урал». Он уточнил, что предсмертной записки при ней не нашли. Опекуны рассказали, что скандалов в семье не было. «Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович заявил, что начнется проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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