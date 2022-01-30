Свердловская школьница из приемной семьи покончила с собой

31 января 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Полиция изучает подробности происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Русская Тавра (Свердловская область) покончила с собой 13 летняя школьница. Она вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник. «В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат», — сообщил источник изданию «КП-Урал». Он уточнил, что предсмертной записки при ней не нашли. Опекуны рассказали, что скандалов в семье не было. «Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович заявил, что начнется проверка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Русская Тавра (Свердловская область) покончила с собой 13 летняя школьница. Она вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник. «В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат», — сообщил источник изданию «КП-Урал». Он уточнил, что предсмертной записки при ней не нашли. Опекуны рассказали, что скандалов в семье не было. «Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович заявил, что начнется проверка.