30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Комарова получила статус в ассоциации, которую возглавляет Козак

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатора Югры Наталью Комарову включили в состав набсовета НААИР Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в состав наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Ее сопредседателями являются заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Сопредседателями набсовета Ассоциации были переизбраны заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и президент Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В обновленный состав наблюдательного совета НААИР вошли высшие должностные лица из 13 субъектов РФ, в числе которых — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова», — указано в сообщении на официальном сайте властей ХМАО.

По словам председателя правления НААИР Сергея Белякова в состав наблюдательного совета вошли «наиболее активные в инвестиционной повестке» главы российских регионов. Сама ассоциация была создана в 2006 году для повышения инвестиционной привлекательности и притока инвестиций в субъекты РФ.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в состав наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Ее сопредседателями являются заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Сопредседателями набсовета Ассоциации были переизбраны заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и президент Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В обновленный состав наблюдательного совета НААИР вошли высшие должностные лица из 13 субъектов РФ, в числе которых — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова», — указано в сообщении на официальном сайте властей ХМАО. По словам председателя правления НААИР Сергея Белякова в состав наблюдательного совета вошли «наиболее активные в инвестиционной повестке» главы российских регионов. Сама ассоциация была создана в 2006 году для повышения инвестиционной привлекательности и притока инвестиций в субъекты РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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