Комарова получила статус в ассоциации, которую возглавляет Козак

Губернатора Югры Наталью Комарову включили в состав набсовета НААИР Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в состав наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Ее сопредседателями являются заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Сопредседателями набсовета Ассоциации были переизбраны заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и президент Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В обновленный состав наблюдательного совета НААИР вошли высшие должностные лица из 13 субъектов РФ, в числе которых — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова», — указано в сообщении на официальном сайте властей ХМАО.

По словам председателя правления НААИР Сергея Белякова в состав наблюдательного совета вошли «наиболее активные в инвестиционной повестке» главы российских регионов. Сама ассоциация была создана в 2006 году для повышения инвестиционной привлекательности и притока инвестиций в субъекты РФ.