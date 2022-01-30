30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Свердловский следователь, осужденный за ДТП, пожаловался Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Илья Онышко записал видеообращение Фото:

Следователь Верхней Салды (Свердловская область) Илья Онышко, получивший два года заключения в колонии, записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела. Соответствующую речь он выложил на видеохостинге YouTube.

«Обращаюсь к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу. Считаю, что уголовное дело, расследуемое в отношении меня, сфальсифицировано», — рассказал Онышко в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.

Онышко посчитал, что следствие, расследуя происшествие, не учло погодные условия, а также другие факторы, которые повлияли на аварию. Из-за этого, по словам осужденного, оказалось невозможно определить, какова была видимость дороги со стороны водителя.

URA.RU направило запросы в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента России. Ответов на момент публикации не поступало.

Приговор Онышко был вынесен 29 декабря 2021 года. Ему назначили лишение свободы на два года в колонии. По версии следствия, Онышко сбил двух человек, которые сидели посреди дороги, после чего вызвал им скорую помощь. Один из пострадавших умер в больнице.

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Следователь Верхней Салды (Свердловская область) Илья Онышко, получивший два года заключения в колонии, записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела. Соответствующую речь он выложил на видеохостинге YouTube. «Обращаюсь к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу. Считаю, что уголовное дело, расследуемое в отношении меня, сфальсифицировано», — рассказал Онышко в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube. Онышко посчитал, что следствие, расследуя происшествие, не учло погодные условия, а также другие факторы, которые повлияли на аварию. Из-за этого, по словам осужденного, оказалось невозможно определить, какова была видимость дороги со стороны водителя. URA.RU направило запросы в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента России. Ответов на момент публикации не поступало. Приговор Онышко был вынесен 29 декабря 2021 года. Ему назначили лишение свободы на два года в колонии. По версии следствия, Онышко сбил двух человек, которые сидели посреди дороги, после чего вызвал им скорую помощь. Один из пострадавших умер в больнице.
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