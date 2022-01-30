Свердловский следователь, осужденный за ДТП, пожаловался Путину

31 января 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Илья Онышко записал видеообращение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователь Верхней Салды (Свердловская область) Илья Онышко, получивший два года заключения в колонии, записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела. Соответствующую речь он выложил на видеохостинге YouTube. «Обращаюсь к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу. Считаю, что уголовное дело, расследуемое в отношении меня, сфальсифицировано», — рассказал Онышко в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube. Онышко посчитал, что следствие, расследуя происшествие, не учло погодные условия, а также другие факторы, которые повлияли на аварию. Из-за этого, по словам осужденного, оказалось невозможно определить, какова была видимость дороги со стороны водителя. URA.RU направило запросы в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента России. Ответов на момент публикации не поступало. Приговор Онышко был вынесен 29 декабря 2021 года. Ему назначили лишение свободы на два года в колонии. По версии следствия, Онышко сбил двух человек, которые сидели посреди дороги, после чего вызвал им скорую помощь. Один из пострадавших умер в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следователь Верхней Салды (Свердловская область) Илья Онышко, получивший два года заключения в колонии, записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела. Соответствующую речь он выложил на видеохостинге YouTube. «Обращаюсь к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу. Считаю, что уголовное дело, расследуемое в отношении меня, сфальсифицировано», — рассказал Онышко в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube. Онышко посчитал, что следствие, расследуя происшествие, не учло погодные условия, а также другие факторы, которые повлияли на аварию. Из-за этого, по словам осужденного, оказалось невозможно определить, какова была видимость дороги со стороны водителя. URA.RU направило запросы в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента России. Ответов на момент публикации не поступало. Приговор Онышко был вынесен 29 декабря 2021 года. Ему назначили лишение свободы на два года в колонии. По версии следствия, Онышко сбил двух человек, которые сидели посреди дороги, после чего вызвал им скорую помощь. Один из пострадавших умер в больнице.