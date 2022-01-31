31 января 2022
30 января 2022

ХМАО получит 120 млн рублей из бюджета РФ на борьбу с «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ выделило 120,8 млн рублей для борьбы с «Омикроном» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство РФ выделило ХМАО больше 120 млн рублей на борьбу с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба.

«Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. Из названого объема в автономный округ поступит 120,8 млн рублей», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лабораторно подтвержден 31 случай заражения омикрон-штаммом. Больше всего в Ханты-Мансийске, там число заболевших новой мутацией достигло 16 человек.

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Правительство РФ выделило ХМАО больше 120 млн рублей на борьбу с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба. «Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. Из названого объема в автономный округ поступит 120,8 млн рублей», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лабораторно подтвержден 31 случай заражения омикрон-штаммом. Больше всего в Ханты-Мансийске, там число заболевших новой мутацией достигло 16 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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