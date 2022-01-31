ХМАО получит 120 млн рублей из бюджета РФ на борьбу с «Омикроном»

Правительство РФ выделило 120,8 млн рублей для борьбы с «Омикроном» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство РФ выделило ХМАО больше 120 млн рублей на борьбу с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба.

«Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. Из названого объема в автономный округ поступит 120,8 млн рублей», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лабораторно подтвержден 31 случай заражения омикрон-штаммом. Больше всего в Ханты-Мансийске, там число заболевших новой мутацией достигло 16 человек.