В столице ХМАО больше всего больных с «Омикроном»

31 января 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

В ХМАО зафиксирован 31 случай заражение «омикрон»-штаммом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Ханты-Мансийске число заболевших с мутацией коронавируса «Омикрон» за последние сутки достигло 16 человек. Всего в регионе «омикрон»-штамм был зафиксирован у 31 жителя. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по ХМАО. «На текущую дату выявлен 31 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции „Омикрон“ у взрослых, из них: в Ханты-Мансийске — 16 случаев, в том числе два завозных из Египта, один — из Турции. В Нижневартовске — два случая; в Мегионе — один завозной из Испании; в Урае — два случая. В Сургуте — 10 случаев, из них один завозной из ОАЭ», — сказано на сайте Роспотребнадзора. В 27 случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. У четырех пациентов болезнь протекает в форме пневмонии. Ранее URA.RU писало, что въезды в поселки Сургутского района могут быть закрыты из-за прихода в округ нового штамма «Омикрон». Тогда власти района сообщили, что из-за нового штамма «Омикрон» в районе резко растет количество заболевших коронавирусом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ханты-Мансийске число заболевших с мутацией коронавируса «Омикрон» за последние сутки достигло 16 человек. Всего в регионе «омикрон»-штамм был зафиксирован у 31 жителя. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по ХМАО. «На текущую дату выявлен 31 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции „Омикрон“ у взрослых, из них: в Ханты-Мансийске — 16 случаев, в том числе два завозных из Египта, один — из Турции. В Нижневартовске — два случая; в Мегионе — один завозной из Испании; в Урае — два случая. В Сургуте — 10 случаев, из них один завозной из ОАЭ», — сказано на сайте Роспотребнадзора. В 27 случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. У четырех пациентов болезнь протекает в форме пневмонии. Ранее URA.RU писало, что въезды в поселки Сургутского района могут быть закрыты из-за прихода в округ нового штамма «Омикрон». Тогда власти района сообщили, что из-за нового штамма «Омикрон» в районе резко растет количество заболевших коронавирусом.