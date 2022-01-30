В столице ХМАО больше всего больных с «Омикроном»

В Ханты-Мансийске число заболевших с мутацией коронавируса «Омикрон» за последние сутки достигло 16 человек. Всего в регионе «омикрон»-штамм был зафиксирован у 31 жителя. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по ХМАО.
«На текущую дату выявлен 31 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции „Омикрон“ у взрослых, из них: в Ханты-Мансийске — 16 случаев, в том числе два завозных из Египта, один — из Турции. В Нижневартовске — два случая; в Мегионе — один завозной из Испании; в Урае — два случая. В Сургуте — 10 случаев, из них один завозной из ОАЭ», — сказано на сайте Роспотребнадзора.
В 27 случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. У четырех пациентов болезнь протекает в форме пневмонии.
Ранее URA.RU писало, что въезды в поселки Сургутского района могут быть закрыты из-за прихода в округ нового штамма «Омикрон». Тогда власти района сообщили, что из-за нового штамма «Омикрон» в районе резко растет количество заболевших коронавирусом.
В Ханты-Мансийске число заболевших с мутацией коронавируса «Омикрон» за последние сутки достигло 16 человек. Всего в регионе «омикрон»-штамм был зафиксирован у 31 жителя. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по ХМАО. «На текущую дату выявлен 31 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции „Омикрон“ у взрослых, из них: в Ханты-Мансийске — 16 случаев, в том числе два завозных из Египта, один — из Турции. В Нижневартовске — два случая; в Мегионе — один завозной из Испании; в Урае — два случая. В Сургуте — 10 случаев, из них один завозной из ОАЭ», — сказано на сайте Роспотребнадзора. В 27 случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. У четырех пациентов болезнь протекает в форме пневмонии. Ранее URA.RU писало, что въезды в поселки Сургутского района могут быть закрыты из-за прихода в округ нового штамма «Омикрон». Тогда власти района сообщили, что из-за нового штамма «Омикрон» в районе резко растет количество заболевших коронавирусом.