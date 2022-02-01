Вирусолог Альтштейн рассказал об интересной особенности COVID

01 февраля 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

По мнению Альштейна, вирус может самоликвидироваться из-за своей мутагенности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за активного размножения коронавирус обладает мутагенностью, что «вредно» для него самого, так как это может привести к его самоликвидации. Так считает вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я полагаю, что когда вирус активно размножается, — это, с одной стороны, для него хорошо, потому что он захватывает побольше объектов, а с другой — плохо. Чем больше он размножается, тем больше в конечном счете у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно. Общепринятого мнения нет в этом вопросе, но я считаю, что тут у него существует механизм оптимизации размножения», — сообщил ученый «Ленте.ру». В заключение он сказал, что этот вопрос еще предстоит изучить. Первым предположение о мутагенности вируса выдвинул профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. В ноябре 2021 года он сообщил, что заболеваемость COVID снизилась после самоликвидации дельта-штамма. Ученый посчитал, что это могло быть из-за постоянных мутаций вируса, которые его «сломали». Сегодня огромное количество людей заражает новый штамм коронавируса «Омикрон». После инфицирования человек становится заразным примерно через 3-4 часа. Также руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов утверждает, что омикрон-штамм быстрее других мутаций выводится из организма. Он считает, что на эту уходит примерно неделя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за активного размножения коронавирус обладает мутагенностью, что «вредно» для него самого, так как это может привести к его самоликвидации. Так считает вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я полагаю, что когда вирус активно размножается, — это, с одной стороны, для него хорошо, потому что он захватывает побольше объектов, а с другой — плохо. Чем больше он размножается, тем больше в конечном счете у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно. Общепринятого мнения нет в этом вопросе, но я считаю, что тут у него существует механизм оптимизации размножения», — сообщил ученый «Ленте.ру». В заключение он сказал, что этот вопрос еще предстоит изучить. Первым предположение о мутагенности вируса выдвинул профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. В ноябре 2021 года он сообщил, что заболеваемость COVID снизилась после самоликвидации дельта-штамма. Ученый посчитал, что это могло быть из-за постоянных мутаций вируса, которые его «сломали». Сегодня огромное количество людей заражает новый штамм коронавируса «Омикрон». После инфицирования человек становится заразным примерно через 3-4 часа. Также руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов утверждает, что омикрон-штамм быстрее других мутаций выводится из организма. Он считает, что на эту уходит примерно неделя.