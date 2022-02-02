Соловьев ответил на угрозы жителей Азербайджана. «Идиотов много» 02 февраля 2022 в 20:34 Размер текста - 17 + Владимир Соловьев раскритиковал праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев назвал сумасшедшими людей, которые оскорбляют его за высказывания в адрес администрации Сочи, которая утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». «Это просто какие-то сумасшедшие пишут. Идиотов много, зачем на них обращать внимание», — сказал Соловьев в интервью «Ридусу». Ранее администрация Сочи утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Однако позже постановление об учреждении праздника было удалено. Владимир Соловьев раскритиковал городские власти за утверждение праздника. После этого в адрес телеведущего посыпались многочисленные оскорбления и угрозы от жителей Азербайджана. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Телеведущий Владимир Соловьев назвал сумасшедшими людей, которые оскорбляют его за высказывания в адрес администрации Сочи, которая утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». «Это просто какие-то сумасшедшие пишут. Идиотов много, зачем на них обращать внимание», — сказал Соловьев в интервью «Ридусу». Ранее администрация Сочи утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Однако позже постановление об учреждении праздника было удалено. Владимир Соловьев раскритиковал городские власти за утверждение праздника. После этого в адрес телеведущего посыпались многочисленные оскорбления и угрозы от жителей Азербайджана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям