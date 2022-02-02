Соловьев ответил на угрозы жителей Азербайджана. «Идиотов много»

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев раскритиковал праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев назвал сумасшедшими людей, которые оскорбляют его за высказывания в адрес администрации Сочи, которая утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики».

«Это просто какие-то сумасшедшие пишут. Идиотов много, зачем на них обращать внимание», — сказал Соловьев в интервью «Ридусу».

Ранее администрация Сочи утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Однако позже постановление об учреждении праздника было удалено. Владимир Соловьев раскритиковал городские власти за утверждение праздника. После этого в адрес телеведущего посыпались многочисленные оскорбления и угрозы от жителей Азербайджана.

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Телеведущий Владимир Соловьев назвал сумасшедшими людей, которые оскорбляют его за высказывания в адрес администрации Сочи, которая утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». «Это просто какие-то сумасшедшие пишут. Идиотов много, зачем на них обращать внимание», — сказал Соловьев в интервью «Ридусу». Ранее администрация Сочи утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Однако позже постановление об учреждении праздника было удалено. Владимир Соловьев раскритиковал городские власти за утверждение праздника. После этого в адрес телеведущего посыпались многочисленные оскорбления и угрозы от жителей Азербайджана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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