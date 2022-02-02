Телеведущий Владимир Соловьев назвал сумасшедшими людей, которые оскорбляют его за высказывания в адрес администрации Сочи, которая утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики».
«Это просто какие-то сумасшедшие пишут. Идиотов много, зачем на них обращать внимание», — сказал Соловьев в интервью «Ридусу».
Ранее администрация Сочи утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Однако позже постановление об учреждении праздника было удалено. Владимир Соловьев раскритиковал городские власти за утверждение праздника. После этого в адрес телеведущего посыпались многочисленные оскорбления и угрозы от жителей Азербайджана.
Телеведущий Владимир Соловьев назвал сумасшедшими людей, которые оскорбляют его за высказывания в адрес администрации Сочи, которая утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». «Это просто какие-то сумасшедшие пишут. Идиотов много, зачем на них обращать внимание», — сказал Соловьев в интервью «Ридусу». Ранее администрация Сочи утвердила в городе праздник «Дня победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики». Однако позже постановление об учреждении праздника было удалено. Владимир Соловьев раскритиковал городские власти за утверждение праздника. После этого в адрес телеведущего посыпались многочисленные оскорбления и угрозы от жителей Азербайджана.