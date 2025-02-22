Bloomberg: Украина отклонила идею США о создании фонда в 500 млрд долларов

Украина отказалась от предложения США о создании фонда на 500 миллиардов долларов, который предполагался как часть соглашения по разделу минеральных богатств страны. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg, ссылающегося на украинского чиновника.
«Украина отвергла требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который был бы частью сделки по предоставлению Вашингтону доли минеральных богатств страны», — сообщает Bloomberg. Предложение Вашингтона включало в себя создание фонда, который бы компенсировал помощь США Украине через получение доли в ее минеральных ресурсах.
В предложенной версии соглашения о экономическом партнерстве между США и Украиной указывается, что доходы Украины, полученные от разработки природных ресурсов и использования других активов, будут перечислены в специальный фонд, управление которым будет передано Вашингтону, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает «Царьград». Министр заявил, что это способствует установлению высоких стандартов прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и созданию правовых механизмов, которые необходимы для привлечения частного капитала.
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