Путин раскрыл главные приоритеты бойцов в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения потребностей войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это заявление было сделано в его обращении к нации по случаю празднования Дня защитника Отечества.
«Среди безусловных приоритетов — обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции», — заявил Путин. Президент поблагодарил бойцов СВО за силу духа.
Кроме того, Путин отметил сложности, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. Он выразил уверенность в том, что народ чувствует гордость и оказывает им поддержку. Президент пообещал повышать соцобеспечение военных РФ.
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