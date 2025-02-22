22 февраля 2025

Путин раскрыл главные приоритеты бойцов в зоне СВО

Путин: обеспечение войск в спецоперации является безусловным приоритетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин пообещал повышать соцобеспечение военных РФ
Путин пообещал повышать соцобеспечение военных РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения потребностей войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это заявление было сделано в его обращении к нации по случаю празднования Дня защитника Отечества.

«Среди безусловных приоритетов — обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции», — заявил Путин. Президент поблагодарил бойцов СВО за силу духа.

Кроме того, Путин отметил сложности, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. Он выразил уверенность в том, что народ чувствует гордость и оказывает им поддержку. Президент пообещал повышать соцобеспечение военных РФ.

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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения потребностей войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это заявление было сделано в его обращении к нации по случаю празднования Дня защитника Отечества. «Среди безусловных приоритетов — обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции», — заявил Путин. Президент поблагодарил бойцов СВО за силу духа. Кроме того, Путин отметил сложности, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. Он выразил уверенность в том, что народ чувствует гордость и оказывает им поддержку. Президент пообещал повышать соцобеспечение военных РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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