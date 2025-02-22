Трамп: после контакта с Путиным есть надежда на мирное соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможное урегулирование конфликта на Украине после переговоров с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC).
«Я разговаривал с президентом Путиным, и я думаю, что все это закончится. Это должно закончиться. На это ужасно смотреть», — подчеркнул Трамп. Трансляция мероприятия ведется на телеканале Fox News. Он выразил уверенность, что достигнутые обсуждения могут способствовать прекращению действующего конфликта.
Трамп уже объявил, что второй раунд переговоров между Россией и США по разрешению ситуации на Украине состоится в Саудовской Аравии 25 февраля. Об этом он сообщил во время встречи с прессой, трансляцию которой осуществлял телеканал C-SPAN. Он выразил мнение, что Россия не несет ответственности за украинский конфликт. Он также считает, что присутствие Зеленского на переговорах не требуется, передает телеканал 360. По словам американского лидера, Зеленский уже участвовал во многих встречах за последние три года, но так и не смог разрешить кризис.
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