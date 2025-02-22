22 февраля 2025

Депутат Леонов: в России запретят продажу просроченных лекарств

С 1 марта в России запретят продавать просроченные лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян защитят от сомнительных лекарств
Россиян защитят от сомнительных лекарств Фото:

С 1 марта в России начнет действовать новый закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, оборот которых официально прекращен. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Новый закон запрещает продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из гражданского оборота. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки „Честный знак“ или медикаментов, сведения о которых отсутствуют в федеральной системе мониторинга движения лекарств», — процитировало Леонова РИА Новости.

По словам Леонова, эта мера призвана защитить уязвимые группы населения. В частности, пенсионеров.

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С 1 марта в России начнет действовать новый закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, оборот которых официально прекращен. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Новый закон запрещает продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из гражданского оборота. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки „Честный знак“ или медикаментов, сведения о которых отсутствуют в федеральной системе мониторинга движения лекарств», — процитировало Леонова РИА Новости. По словам Леонова, эта мера призвана защитить уязвимые группы населения. В частности, пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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