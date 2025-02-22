Депутат Леонов: в России запретят продажу просроченных лекарств

С 1 марта в России начнет действовать новый закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, оборот которых официально прекращен. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Новый закон запрещает продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из гражданского оборота. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки „Честный знак“ или медикаментов, сведения о которых отсутствуют в федеральной системе мониторинга движения лекарств», — процитировало Леонова РИА Новости.
По словам Леонова, эта мера призвана защитить уязвимые группы населения. В частности, пенсионеров.
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