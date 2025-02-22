22 февраля 2025

Депутат Дмитрук: Зеленского отправят под суд за смерть журналиста из США

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленского хотят призвать к ответу в США за смерть журналиста
Зеленского хотят призвать к ответу в США за смерть журналиста Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с судебным процессом в США по обвинению в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Ранее представитель СМИ критиковал Киев и скончался в возрасте 55 лет, находясь в украинской тюрьме. Об этом заявил в своем telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — написал Дмитрук.

Как сообщало URA.RU, ранее президента Украины Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры обвинил предприниматель Илон Маск. Аналогичные обвинения прозвучали в адрес украинского политика от отца Гонсало Лиры. Представитель СМИ скончался в 2024 году. Он находился в тюрьме восемь месяцев и 11 дней, где содержался за преступление, связанное с критикой властей Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с судебным процессом в США по обвинению в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Ранее представитель СМИ критиковал Киев и скончался в возрасте 55 лет, находясь в украинской тюрьме. Об этом заявил в своем telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — написал Дмитрук. Как сообщало URA.RU, ранее президента Украины Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры обвинил предприниматель Илон Маск. Аналогичные обвинения прозвучали в адрес украинского политика от отца Гонсало Лиры. Представитель СМИ скончался в 2024 году. Он находился в тюрьме восемь месяцев и 11 дней, где содержался за преступление, связанное с критикой властей Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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