Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с судебным процессом в США по обвинению в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Ранее представитель СМИ критиковал Киев и скончался в возрасте 55 лет, находясь в украинской тюрьме. Об этом заявил в своем telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — написал Дмитрук.
Как сообщало URA.RU, ранее президента Украины Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры обвинил предприниматель Илон Маск. Аналогичные обвинения прозвучали в адрес украинского политика от отца Гонсало Лиры. Представитель СМИ скончался в 2024 году. Он находился в тюрьме восемь месяцев и 11 дней, где содержался за преступление, связанное с критикой властей Киева.
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